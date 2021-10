Braunschweiger Fahnder: Online-Betrüger soll nach Deutschland

Vor laufenden Kameras stellten Michael Pientka (von links), Präsident der Polizeidirektion Braunschweig, und Ermittler Mario Krause am Montag zusammen mit Kollegen aus Göttingen und Rostock die Ergebnisse vor. Auf der Leinwand ist einer der Einsätze der internationalen Sicherheitskräfte in der Ukraine zu sehen.

Solch ein Schlag gelang Ermittlern aus Braunschweig und Göttingen gegen die immer weiter grassierende Internetkriminalität noch nie. Und nun soll einer der Drahtzieher der international handelnden Online-Anlagebetrüger schnellstmöglich nach Deutschland ausgeliefert werden.

Ein Antrag liege in Zypern vor, dem Verdächtigen drohe U-Haft, sagte Mario Krause vom Fachkommissariat Cybercrime am Montag in Braunschweig. Der Mann sei in Zypern festgenommen worden, befinde sich nach Zahlung einer Kaution aber derzeit auf freiem Fuß.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

100 Sicherheitskräfte am „Action Day“ im Einsatz

Bereits am Sonntag hatte eine internationale Ermittlergruppe erste Informationen zum Großeinsatz in vielen Ländern veröffentlicht – mittendrin die Ermittler der Polizeidirektion Braunschweig, der Staatsanwaltschaft Göttingen sowie der Staatsanwaltschaft und der Polizei in Rostock. In Deutschland wurden erste Opfer der Betrüger, die vorgeben, mit Kryptowährung zu handeln und ihre Opfer dabei zum Teil um Hunderttausende Euro erleichtern, bereits vor zwei Jahren in Göttingen und Rostock bekannt. Das Fachkommissariat Cybercrime in Braunschweig ist den Göttingern unterstellt. Die Ermittler tauschten sich schnell aus.

In Bulgarien, den Niederlanden, der Ukraine und Zypern wurden am vergangenen Mittwoch dann mehrere Objekte durchsucht sowie Zeugen vernommen. Mehr als 100 Einsatzkräfte beschlagnahmten bei dem sogenannten „Action Day“ Computer, Laptops, Handys und weitere Speichermedien sowie Daten und Unterlagen.

Mehr zum Thema:

Braunschweiger Ermittlern gelingt Schlag gegen Cyber-Kriminelle

Liebesfalle Internet – „Ich wurde seelisch vergewaltigt“

Liebesfalle Internet – „Ich wurde seelisch vergewaltigt“

Die Betrüger kamen im Darknet zusammen, kannten selbst untereinander nur ihre Pseudonyme. Sie sollen über insgesamt 250 Internetseiten vermeintliche Geschäfte mit hochspekulativen Anlageprodukten angeboten haben. Dabei wurde allein in Deutschland bislang ein Schaden von 15 Millionen Euro nachgewiesen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens

500 Millionen Euro belaufen.

Ausgangspunkte für die Ermittlungen waren Göttingen und der Raum Rostock. Alleine das erste Opfer aus Niedersachsen, ein Göttinger, hat 250.000 Euro verloren. Laut Ermittler Krause gab es auch einige Betrogene in Braunschweig, Wolfsburg und dem Harz. Alleine in Deutschland soll es Tausende Opfer geben. Etliche Konten wurden eingefroren, Handelsplattformen gesperrt und Hunderte Server beschlagnahmt. Braunschweigs Polizeipräsident Michael Pientka sagte: „Auch das Internet ist kein rechtsfreier Raum.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de