Preis für die Schnelltests pendelt in Braunschweig um 15 Euro

Für die meisten jetzt nicht mehr kostenlos – Angebot einer Apotheke in der Neuen Straße am Montag.

Etliche Zentren und Zelte für Corona-Schnelltests in der Stadt waren am Montag verwaist. Und das hatte gleich mehrere Ursachen, nicht nur die Tatsache, dass bis auf Ausnahmen die meisten nach dem Ende des kostenlosen Bürgertests jetzt dafür zahlen müssen.

Was zieht am Ende mehr – Testen oder Impfen?

Vor allem die seit Wochen niedrige 7-Tage-Inzidenz in Braunschweig wirkt sich aus. Denn deshalb gilt die 3G-Regel, die auch Getesteten Zutritt ermöglicht, zunächst nicht mehr grundsätzlich für den Besuch von Gastronomie und Beherbergungsstätten.

Und weil etliche Gastronomen und Betreiber freiwillig auf die 2G-Regel setzen, die von Maskenpflicht und Abstandsregelung entbindet, führt auch dies möglicherweise eher zu Impfbereitschaft als zu einer Nachfrage nach Schnelltests.

Mit dem Einsetzen der kalten Jahreszeit kann sich manches wieder ändern

Da sich dies alles mit dem Einsetzen der kalten Jahreszeit wieder ändern könnte, sind manche Betreiber von Testeinrichtungen auch in eine Art Stand-by-Modus mit sehr unterschiedlichen Öffnungszeiten gegangen, bereit, schnell wieder öfter präsent zu sein.

Die Ausgangslage ist dann indes seit dem 11. Oktober gründlich verändert. Deutlich weniger Menschen – etwa Kinder, Schwangere oder Patienten mit Kontraindikation – bekommen den Test dann noch kostenlos, alle anderen müssen dafür zahlen.

Auch an die Preise, die verlangt werden, tastet man sich in Testzentren und Apotheken langsam heran. Sie können jeweils selbst gestaltet werden. Online-Stichproben der Redaktion ergaben gestern bereits in Teststellen auf dem Messegelände (19,90 Euro), im BraWo-Park (15 Euro), an der VW-Halle (9,95 bis 14,95 Euro) oder in der Varrentrapstraße (15 Euro) eine sich abzeichnende Spannweite.

Ob man Tests anbietet und wieviel sie dann kosten, entscheidet jeder selbst

Auch die Vorgehensweise der Apotheken befindet sich in einer neuen Orientierungsphase. Bereits vor dem Auslaufen der für die Bürger kostenfreien Tests hatten sich etliche Apotheken wegen des bürokratischen Aufwands davon verabschiedet.

Mindestens zehn Apotheken bieten jedoch auch weiterhin die Möglichkeit zu Schnelltests, und falls kostenpflichtig, dann ebenfalls in einer Spanne zwischen 12,50 und 18 Euro. Es sei wünschenswert, wenn genügend Kolleginnen und Kollegen da mitmachen würden, die Entscheidung liege jedoch dort, so Bezirksapothekerin Ines Eder gegenüber unserer Zeitung.

Informationen über Schnelltest-Möglichkeiten gibt es hier im Internet: www.braunschweig.de/aktuell/schnelltests-stadtplan.php

