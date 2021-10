Diebe stehlen in Braunschweig teures Werkzeug aus Transporter

Unbekannte Täter haben am Wochenende zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, einen Transporter aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug gestohlen.

Die Männer bemerkten den Diebstahl am Montag auf dem Weg zu einer Baustelle

Wie die Polizei meldet, hatten zwei Mitarbeiter einer Trockenbaufirma ihren Transporter am Freitag an der Maschstraße abgestellt. Am Montagmorgen trafen sie sich erneut am Fahrzeug, um zu einer Baustelle zu fahren. „Nach kurzer Fahrt rumpelte es laut auf der Ladefläche. Offensichtlich war ein ungesicherter Gegenstand aus einem Regal gefallen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es fehlten etliche Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro

Da dies ungewöhnlich war, stoppten die Männer das Fahrzeug und öffneten die Schiebetür der Ladefläche“, heißt es im Polizeibericht. Dabei stellten die Männer fest, dass die Tür nicht richtig verschlossen war und etliche Baumaschinen aus dem Laderaum fehlten. Der Wert der entwendeten Maschinen liegt bei mehreren Tausend Euro, melden die Beamten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de