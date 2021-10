Mann in Braunschweig vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen vermissten Mann, der dringend Medikamente benötigt. Wie die Beamten berichten, hatte der 80-Jährige am Mittwochnachmittag mit seinem silberfarbenen VW Golf mit dem Kennzeichen BS-BB 4142 sein Zuhause in Braunschweig verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass er auf seiner Fahrt die Autobahn genutzt hat. Der Mann ist auf die Gabe von Medikamenten dringend angewiesen, so dass die Polizei um Mithilfe bittet“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Vermisste ist mit seinem silbernen Golf unterwegs

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: 80 Jahre alt, 1,85 Meter groß, schlanke Statur, muskulöser Oberkörper, schwarze, krause Haare und ein grauer Bart, dunkle Hautfarbe. Bekleidung: schwarze Strickjacke, schwarzer Schal, dunkle Hose, Brille mit dunklem Rahmen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Personen, die Hinweise auf den Mann oder sein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Braunschweig unter (0531) 476-2516 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de