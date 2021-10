Die Mumme steht in Braunschweig wieder im Mittelpunkt

Das Wochenende vom 5. bis 7. November steht ganz im Zeichen der Braunschweiger Mumme. Zahlreiche Gastronomen verfeinern bei der „mummegenussmeile“ ihre Gerichte mit dem aromatischen Malzextrakt und „bieten den Besuchern der Innenstadt außergewöhnliche Geschmackserlebnisse“, teilt das Braunschweig-Stadtmarketing mit. Außerdem öffnen die Geschäfte in der Innenstadt zusätzlich am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Musik auf dem Kohlmarkt

Während die Erwachsenen auf dem Platz der Deutschen Einheit essen, können Kinder kostenlos auf einem historisch gestalteten Karussell ihre Runden drehen. Auch auf dem Spezialitätenmarkt auf dem Kohlmarkt gibt es Mumme-Kreationen. Für musikalische Unterhaltung auf dem Kohlmarkt sorgt Radio Okerwelle mit Moderator und DJ Peter-Michael Möckel.

Mumme-Führung

Interessierte, die mehr über die Braunschweiger Mumme und die Hansezeit erfahren möchten, können am Samstag, 6. November, um 16 Uhr und am Sonntag, 7. November, um 14 Uhr an einer Führung mit dem Mumme-Braumeister inklusive einer Mumme-Verkostung teilnehmen. Die Führung startet an der Touristinfo, Kleine Burg 14. Die Teilnahme kostet 12 Euro pro Person.

Veranstaltung nach Corona-Regeln

Die Braunschweig-Stadtmarketing-GmbH plant die „mummegenussmeile“ nach eigenen Angaben unter Berücksichtigung der geltenden Hygienevorschriften des Landes Niedersachsen. An den Tischen, an denen Gäste Speisen und Getränke direkt verzehren, besteht die Pflicht, Kontaktdaten zu erheben. Dafür steht die Luca-App zur Verfügung. Aktuelle Informationen sind auf www.braunschweig.de/mummegenussmeile zu finden. Für die mummegenussmeile bezieht die Braunschweig-Stadtmarketing-GmbH übrigens Naturstrom aus 100 Prozent regenerativer Erzeugung, teilt sie mit.

