Erlebnis für Kinder Dinosaurier-Ausstellung ab Freitag in Braunschweig

Die Urzeit lässt grüßen: Von Freitag, 5. November, bis Sonntag, 14. November, gastiert eine Dinosaurier-Ausstellung auf dem Schützenplatz an der Hamburger Straße. Mehr als 50 Dinos werden laut Pressesprecher Michael Wagner präsentiert – Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Brachiosaurus und viele mehr.

„Mit 22 Speziallastwagen reisen die lebensgroßen Modelle auf Europatournee durch die Städte. Insgesamt wiegen die riesigen massigen Figuren zusammen 250 Tonnen“, sagt er. „Manche der Modelle können sich auch bewegen und Geräusche machen.“

Enge Zusammenarbeit mit internationalen Wissenschaftlern

Auf einer Ausstellungsfläche von rund 5000 Quadratmetern könnten die Besucher die Dinos hautnah betrachten und Wissenswertes über die Ur-Giganten und ihre Erforschung erfahren. „Zudem können sie sich ein authentisches Bild über die Ausmaße dieser Wesen machen: Das größte Modell der Ausstellung ist 8 Meter hoch und 32 Meter lang“, so Wagner. „Es wurde extra für die Deutschlandtournee aus dem Dino-Park Münchehagen mit auf Reisen genommen.“

Die Besucher können Wissenswertes über die Ur-Giganten und ihre Erforschung erfahren, kündigt der Veranstalter an. Foto: Kultureck Produktion

Das größte Exemplar wiege zusammengebaut knapp zwei Tonnen. „In transportablen Schaukästen werden außerdem Urzeittiere in ihrem Biotop nachempfundenen Kulissen präsentiert“, so Wagner. Ihm zufolge werden die Dinosaurier in enger Zusammenarbeit mit internationalen Wissenschaftlern aus Paläontologie und Biologie gebaut.

Mini-Dinosaurier zum Klettern und Streicheln

Für die kleinen Gäste stehen im Dino-Kindergarten Mini-Dinosaurier zum Klettern und Streicheln. Wer möchte, kann sich auch in einem Dinosaurier-Fotokopf fotografieren lassen. „Bei uns können die Kinder direkt an die Dinosaurier ran“, verspricht Wagner. „Es ist also keine Ausstellung wie im Museum.“

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr. Montags geschlossen. Eintritt: Erwachsene 12 Euro, Kinder 10 Euro. Für Schulklassen gibt es Gruppenpreise. Keine EC-Kartenzahlung möglich. Infos: www.dinoinfo.de

