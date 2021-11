Zu Warnstreiks kommt es am Dienstag in Braunschweig. (Symbolfoto)

Warnstreik Verdi ruft für Dienstag zu Warnstreik in Braunschweig auf

Auch in der zweiten Verhandlungsrunde am 1. und 2. November haben die Bundesländer kein Angebot für die Beschäftigten auf den Tisch gelegt. Die Preissteigerung liegt bei 4,5 Prozent, und die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes unter der Leitung des niedersächsischen Finanzministers Reinhold Hilbers stünden auf der Bremse, wenn es um die Beschäftigten geht, heißt es in einer Mitteilung von Verdi.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir haben da eine Antwort, die hoffentlich weiterhilft: Warnstreik“, kündigt Sebastian Wertmüller, Verdi-Geschäftsführer des Bezirkes Süd-Ost-Niedersachsen in dem Schreiben an. Für Dienstag, 9. November, ruft Verdi zu ganztägigen Streiks auf. Miteinbezogen seien Beschäftigte der TU, der Straßenmeistereien, von Landesbehörden und des Staatstheaters.

Gewerkschaften fordern fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro

Los geht es um 9.30 Uhr am Staatstheater Braunschweig. Erwartet werde auch eine Delegation der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mit Beschäftigten aus der Forstwirtschaft. Wertmüller nennt die Forderungen der Gewerkschaften, so wie sie gemeinsam von Verdi, IG Bau, GEW, GdP und dem Beamtenbund vertreten würden: Fünf Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro: „Das ist nicht überzogen, wenn man auf die Preissteigerung schaut und wenn man sich die nachlassende Attraktivität des Öffentlichen Dienstes vor Augen führt.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de