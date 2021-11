Mann beklebt Zug im Hauptbahnhof Braunschweig – fünf Anzeigen

Gegen einen 18-Jährigen hat die Bundespolizei am Samstagabend im Braunschweiger Hauptbahnhof ermittelt.

Zeugen haben am Samstag gegen 19.30 Uhr einen 18-Jährigen dabei beobachtet, wie er im Hauptbahnhof Braunschweig im Gleisbereich einen stehenden Zug mit Aufklebern beklebte. Als eine Streife der Bundespolizei eintraf und den Mann zur Rede stellte, stritt dieser die Tat zunächst ab. Die anwesenden Zeugen belasteten ihn jedoch vor Ort.

Zögerlich gab er schließlich seine Tat zu, zeigte sich aber wenig reumütig. Er gab an, dass er das jederzeit wieder machen würde und händigte den Beamten weitere Aufkleber aus. Die Aufkleber waren mit polizeifeindlichen Schriftzügen und Schriftzügen von Eintracht Braunschweig versehen. Der Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel wurde daraufhin kontrolliert, die Aufkleber wurden sichergestellt.

Fünf Verfahren warten jetzt auf den 18-Jährigen

Nachdem die Personalien feststanden, war der Fall zunächst erledigt. Doch dann forderte der uneinsichtige 18-Jährige die Herausgabe der Aufkleber. Dabei fing er an, die Bundespolizisten zu beleidigen. Als auch das keine Wirkung zeigte, schubste er plötzlich einen Beamten auf der Treppe und schlug ihm gegen die Brust. Die Beamten brachten den Mann zur Wache am Hauptbahnhof. Aufgrund des aggressiven Verhaltens ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Ein Alkoholtest ergab 1,78 Promille.

Der 18-Jährige wurde im Anschluss durch seine Mutter abgeholt. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

