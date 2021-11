Falscher Polizist bringt Senior aus Braunschweig um 153.000 Euro

In Braunschweig hat erneut ein angeblicher Polizist bei einem Senior angerufen und um Bargeld gebeten. (Symbolbild)

Ein 74-Jähriger hat vergangene Woche Montag, 1. November, einen Anruf von einem angeblichen Polizisten erhalten. Dieser berichtete dem Braunschweiger, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sei. Die Polizei habe daraufhin zwei Täter gestellt – und dabei einen Zettel entdeckt, auf dem der Name des Seniors stehe. Außerdem werde vermutet, dass ein Bankmitarbeiter Teil der kriminellen Bande sei.

Der vermeintliche Beamte bat den 74-Jährigen nun, größere Summen Bargeld abzuheben. Diese solle er dann der Polizei übergeben – zwecks Prüfung, ob der Bank-Mann ihm Falschgeld ausgehändigt habe. Der Senior hob, so die Meldung, an den Folgetagen insgesamt 153.000 Euro ab und übergab das Geld jeweils an die falschen Beamten.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Braunschweig: 74-Jähriger übergibt Geld an „Polizei“ – und wird dann doch misstrauisch

Nach der letzten Übergabe, heißt es weiter, wurde der Mann jedoch misstrauisch und informierte die Polizei – diesmal die wahre. Entsprechende Ermittlungen gegen die Betrüger wurden nun aufgenommen.

Ebenfalls in der vergangenen Woche ist ein 86 Jahre alter Braunschweiger Opfer solch einer Masche geworden – er hatte einen fünfstelligen Geldbetrag übergeben. Die Polizei warnt regionsweit vor den falschen „Kollegen“, die an das Bare von Senioren wollen.

Anruf von falscher Polizei – so schützen Sie sich:

- Fordern Sie den Anrufer immer auf, seinen Namen zu nennen.

- Die echte Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen. Sie ruft auch niemals mit der Telefonnummer 110 an.

- Seien Sie misstrauisch und legen Sie sofort auf, wenn ein Anrufer Sie in ein Gespräch verwickeln will.

- Lassen Sie niemals Unbekannte in die Wohnung.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de