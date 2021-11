Braunschweig. Ein Auftrag zur Schädlingsbekämpfung ist in Leiferde geplatzt. Kurz darauf verspürten mehrere Bewohner des betroffenen Hauses Beschwerden.

Die Polizei Braunschweig ermittelt nun, wer eine Beschwerden hervorrufende Substanz in einem Mehrfamilienhaus in Leiferde verteilt hat. (Symbolbild)

Leiferde Unbekannte Substanz in Haus in Braunschweig – wer war es?

Eine Firma für Schädlingsbekämpfung ist am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Leiferde gerufen worden. Die Bewohnerin einer Wohnung hatte dort Mäuse entdeckt. Die Schädlingsbekämpfer inspizierten die Räume und machten dem Vermieter dann ein Angebot, das diesem aber zu hoch war. Er lehnte folglich ab.



Die beiden Firmenmitarbeiter verließen das Haus also unverrichteter Dinge. Als die genannte Wohnungsmieterin kurz darauf den Flur betrat, verspürte sie sofort ein starkes Brennen im Hals, in der Lunge und auf den Lippen. Wie die Polizei mitteilt, kam es neben dem Vermieter auch bei weiteren Bewohnern sowie einem anwesenden Handwerker zu ähnlichen Beschwerden. Drei der insgesamt sechs Betroffenen mussten ins Krankenhaus.

Leiferde: Unbekannte Substanz im Treppenhaus – waren es die Schädlingsbekämpfer?

Die Polizei wurde informiert und konnte an mehreren Stellen im Treppenhaus eine unbekannte Substanz feststellen und Spuren sichern. Die Berufsfeuerwehr Braunschweig nahm vor Ort Messungen vor – unmittelbar konnte sie keine gefährlichen Stoffe feststellen, heißt es weiter.

Die Ermittlungen sollen nun ergeben, ob die Schädlingsbekämpfer die aufgefundene Substanz im Haus verteilt haben und worum es sich gehandelt hat.

