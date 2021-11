Jugendkonferenz: Wie stellen sich junge Leute Braunschweig vor?

Braunschweig. Online können Teilnehmer von 14 bis 21 sich jetzt äußern, am 18. November wird dann in den Jugendzentren getagt. Die Ideen sollen umgesetzt werden.

„Eine Stadt, viele Ideen, deine Zukunft…verändere Braunschweig!“: Unter diesem Motto haben Jugendliche im Alter von 14 bis 21 die Möglichkeit, Themen und Ideen für eine jugendgerechte Löwenstadt einzubringen. Online funktioniert das schon jetzt unter www.jugendkonferenz-braunschweig.de – hier können eigene Vorschläge aufgenommen und andere diskutiert sowie bewertet werden. Vorgegeben wird dabei nichts, heißt es in der zugehörigen Mitteilung der Stadt.

Die Braunschweiger Jugendkonferenz findet seit 2011 alle zwei Jahre statt, nun läuft also bereits die sechste Runde. Leibhaftig zusammenkommen können die jungen Leute dieses Mal am Donnerstag, 18. November. In mehreren Jugendzentren in der Stadt, so die Ankündigung, wird dabei an Themen gearbeitet, die für die Altersgruppe besonders wichtig sind. Wünsche dazu kann jeder mitbringen.

Jugendkonferenz Braunschweig: Stadt soll Vorschläge umsetzen

Diese werden dann konkretisiert und zu Forderungen beziehungsweise Projektideen ausformuliert. Den Abschluss bildet eine öffentliche Digital-Präsentation, bei der Vertreter aus Braunschweigs Politik und Verwaltung dabei sein sollen. Ziel ist, dass die Forderungen nach Möglichkeit in den städtischen Gremien umgesetzt werden.

Wie die Veranstalter mitteilen, bauen sie darauf, dass Schüler ab 14 für diesen Tag vom Unterricht befreit werden. Vor Ort gibt es den ganzen Tag über Essen, Snacks und Getränke. Mehr Infos gibt es über jan.westermann@braunschweig.de oder unter (0531) 470 8571.

red

