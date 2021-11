Braunschweig. Bei der Polizei Braunschweig gingen Hinweise ein, dass Autofahrer rote Ampeln am Sachsendamm missachten. Eine Kontrolle bestätigte das.

Am Sachsendamm missachten viele Autofahrer die rote Ampel (Symbolbild).

Polizei Braunschweig Bei Rot gefahren: Polizei kontrolliert Verstöße in Braunschweig

Die Polizei hat am Donnerstag, 18. November, Verkehrskontrollen an der Abfahrt der Autobahn 36 in Höhe Heidberg durchgeführt. Wie die Behörde mitteilt, gingen zuvor mehrere Hinweise ein, dass Autofahrer oftmals das Rotlicht im Kreuzungsbereich missachten würden.

Am Donnerstagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 16.15 Uhr führte die Polizeistation Heidberg zusammen mit der Fahrradstaffel daher Verkehrskontrollen auf dem Sachsendamm durch. Die Kontrollen bestätigten die Hinweise, heißt es weiter. Insgesamt wurden 13 Rotlichtverstöße festgestellt.

