Verdi ruft Braunschweiger zu Warnstreik am Mittwoch auf

Der Verdi-Bezirk Südost-Niedersachsen kündigt für Mittwoch, 24. November, weitere Streiks im öffentlichen Dienst an. „Trotz vielfältiger Proteste quer durch die Republik, trotz streikender Beschäftigen im Gesundheitswesen: Die Länder zucken nicht und gehen auf ihre Beschäftigten nicht zu“, heißt es in einer Mitteilung.

Auch in Braunschweig werde gestreikt, informiert Verdi-Geschäftsführer Sebastian Wertmüller: „Unsere Kolleginnen und Kollegen von der TU Braunschweig, vom Studentenwerk und vom Hochschulservice werden sich beteiligen, ebenso wie Straßenwärter und Beschäftigte von Landesdienststellen.“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr:

Zentrale Streikkundgebung in Hannover

Frank Ahrens als zuständiger Gewerkschaftssekretär für den Hochschulbereich: „Die Kolleginnen und Kollegen haben bereits am 9. November ein deutliches Signal an die Verhandlungsführer der Länder gesendet, indem die Arbeit niedergelegt haben. Der Unmut über die Länder ist riesig.“ Da sich da aber immer noch nichts bewege, sei jetzt wieder Streik angesagt. Am Mittwoch, 24. November, werden sich die Kolleginnen und Kollegen der TU und der weiteren Einrichtungen an der zentralen Streikkundgebung auf dem Opernplatz in Hannover beteiligen, auf der der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke sprechen wird.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de