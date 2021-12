Verbesserungen für Radverkehr: Stadt Braunschweig plant Maßnahmen

In Braunschweig sollen im kommenden Jahr mehrere Radwege rot markiert werden – und so besser sichtbar. Hier ein Beispiel aus Laatzen bei Hannover.

Die Stadtverwaltung will bei der Umsetzung des vom Rat beschlossenen Ziele- und Maßnahmenkatalogs „Radverkehr in Braunschweig“ Tempo machen. Für das kommende Jahr ist daher die Umsetzung einer Reihe von Projekten geplant, heißt es nun in einer Mitteilung.

Ein Überblick (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

- Planung der ersten Veloroute in Braunschweig: von der Innenstadt in Richtung Rautheim/Lindenberg

- Beginn der Rot-Markierung von Fahrradfurten und Radwegen

- Entwicklung eines Qualitätsstandards für Fahrradstraßen, Überprüfung bestehender Strecken

- Einrichtung einer Fahrradzone im Bereich der TU rund um die Pockelsstraße

- Bessere Querung: Bau einer Ampel Am Wendentor entlang des Wallrings; Umbau der Kreuzung Celler Straße/Petritorwall

- Ausbau von Radwegen: Hamburger Straße stadtauswärts zwischen A 392 und Siegfriedstraße; Kurt-Schumacher-Straße stadteinwärts zwischen Ottmerstraße und John-F.-Kennedy-Platz

- Bau neuer Radwege: erster Bauabschnitt der Stadtstraße Nord; Mitgaustraße, zwischen Mittelweg und Nordanger/Spargelstraße

- Bauliche Anpassung der Einmündung Saarplatz/Sulzbacher Straße zur Verbesserung der Radverkehrsführung aus der Sulzbacher Straße

- Bau eines provisorischen Radfahrstreifens an der Leonhardstraße, zwischen Gerstäckerstraße und Leonhardplatz

- Installation von Radverkehrs-Zählgeräten, zum Beispiel am Ringgleis (Bereich Kälberwiese) oder auf der Jasperallee

- Mehr Fahrradständer an ÖPNV-Haltestellen

