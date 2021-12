Brandanschlag: Stiftung verschiebt Einweihung in Braunschweig

Braunschweig. Die Stele an der Gedenkstätte in der Buchhorst wird erst im Januar eingeweiht. Sie erinnert an Opfer der NS-Diktatur, die dort hingerichtet wurden.

Die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten verurteilt den Brandanschlag auf die neue Informationsstele an der Gedenkstätte in der Buchhorst. Die Gedenktafel war Mitte November aufgestellt worden und sollte an diesem Mittwoch eingeweiht werden. Unbekannte hatten sie allerdings durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Bei der Gedenkstätte handelt es sich um einen ehemaligen militärischen Schießübungsplatz. Er wurde 1876 für die Garnison Braunschweig angelegt und bis 1962 genutzt. Während des Nationalsozialismus wurden im nördlichsten der erhaltenen Kugelfänge des Schießstandes mindestens 25 Soldaten und Zivilisten erschossen. Sie waren von der Militärjustiz beziehungsweise dem Volksgerichtshof als Deserteure oder Widerstandskämpfer zum Tode verurteilt worden.

Stele soll über Nutzung als Hinrichtungsstätte informieren

Otto Kauffelt (1915–1940), Leo Pionke (1922–1944), Walter Siebert (1920–1944) und die „Nacht und Nebel“-Gefangenen Arnould van de Walle (1898–1944) und Marcel Wastelain (1906–1944) waren vor ihrer Hinrichtung im Strafgefängnis Wolfenbüttel inhaftiert. Eine Stele soll nun über die frühere Nutzung des Schießplatzes als Hinrichtungsstätte informieren und an das Schicksal der Opfer erinnern.

Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, die Braunschweigische Stiftung, die Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel, die Stadt Braunschweig, das Friedenszentrum und weitere Beteiligte kümmern sich um diesen Ort als Gedenkort.

Widerstand gegen extremistische und radikale Äußerungen und Taten

Wie die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten mitteilt, wurde die Einweihung der Stele jetzt in den Januar verschoben. „Um ein noch stärkeres Zeichen als Reaktion auf den Brandanschlag zu setzen und eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen, wird die Veranstaltung in einem größeren Rahmen als ursprünglich geplant stattfinden“, sagt Stiftungssprecherin Stephanie Billib. „Gemeinsam mit Vertretern aus Kommune, Land und Bund möchten wir Stiftungen ein zivilgesellschaftliches Zeichen setzen und neben die Bedeutung der Gedenkstätte und des Erinnerns auch den Widerstand gegen extremistische und radikale Äußerungen und Taten in der Gegenwart stellen.“

Aus Sicht der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel sei es entscheidend, dass mit der Steleneinweihung die Aufmerksamkeit auf die bisher eher vergessene Opfergruppe der Justizverurteilten gelenkt werde und diese eine angemessene Würdigung erfahren. „Der Brandanschlag und die damit verbundene Verunglimpfung der Opfer zeigen, dass selbst 76 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus die Verbrechen für uns als Personen und als Gesellschaft so gegenwärtig sein müssen, wie sie es für die Familienangehörigen der hier Hingerichteten täglich sind“, so Billib. „Das Wissen um die historischen Ereignisse ermöglicht ein verantwortungsvolles Handeln in der Gegenwart.“

