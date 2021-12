Braunschweig. Fahrradflunder nennt sich eine mobile Abstellplattform für Räder, die die Stadt Braunschweig 2022 erstmals an der Schunterstraße einsetzen will.

Mobile Radabstellplätze Fahrradflunder sorgt in Braunschweig für mehr Abstellplätze

Die Stadtverwaltung hat eine mobile Abstellplattform für Fahrräder, genannt „Fahrradflunder“, beschafft. Diese wird zukünftig an verschiedenen Standorten mit hoher Nachfrage nach Fahrradparkplätzen aufgestellt, um dort für Entlastung zu sorgen, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem sollen so geeignete Standorte für neue fest installierte Fahrradbügel gefunden werden.

Geeignete Standorte für neue Fahrradbügel finden

Im Zuge des Ziele- und Maßnahmenkatalogs „Radverkehr in Braunschweig“ und der darin beschlossenen Maßnahme 10 – „Mehr Fahrradabstellanlagen in Wohngebieten“ – möchte die Verwaltung laut Mitteilung geeignete Standorte für neue Fahrradbügel identifizieren. Damit der Bedarf besser abgeschätzt werden kann, soll die „Fahrradflunder“ (aus dem niederländischen „Fietsvlonder“) an Orten mit hohem Parkdruck für Radfahrer für jeweils zwei bis drei Monate aufgestellt werden.

Werde der temporäre Standort von den Radfahrern positiv angenommen, solle die Fahrradflunder abgebaut und in der Folge feste Fahrradbügel installiert werden. Die flache Abstellplattform passe auf einen herkömmlichen PKW-Parkplatz. Sie habe fünf Bügel, an denen bis zu zehn Räder abgestellt werden könnten. Für die Fahrradflunder fallen laut Verwaltung Beschaffungskosten in Höhe von

4600 Euro an. Als Grundlage für die Auswahl der Standorte dienten von der Verwaltung erkannte Bedarfspunkte, aber auch Hinweise aus der Bevölkerung oder den politischen Gremien.

Eingesetzt wird die Flunder zunächst jeweils für zwei Monate

Anfang 2022 soll die Fahrradflunder erstmals an der Schunterstraße im Östlichen Ringgebiet und danach am Rudolfplatz für voraussichtlich jeweils zwei Monate zum Einsatz kommen. Die Nutzung werde regelmäßig überprüft und dokumentiert. Potenzielle Standorte für die zweite Jahreshälfte 2022 würden parallel ermittelt. Die Flunder solle auch genutzt werden, um auf temporäre Ereignisse mit Verkehrsspitzen und hohem Abstellbedarf, zum Beispiel am Wahlamt oder Impfzentrum, reagieren zu können, heißt es weiter. Die Beschaffung weiterer Fahrradflundern werde geprüft.

red

