Bis 10. Januar Pause am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd

In den Ferien kehrt laut einer Pressemitteilung der Autobahn GmbH des Bundes vom heutigen Donnerstag, 23. Dezember, an auf der Großbaustelle im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd für gut eineinhalb Wochen Ruhe ein. In dieser Zeit gönnen sich Mensch und Maschine eine kleine Weihnachtspause, bevor es im neuen Jahr am Montag, 10. Januar, dann weitergeht.

Die Arbeiten am Brückenneubau liegen laut der Mitteilung voll im Zeitplan und würden auch im kommenden Jahr wie gewohnt zügig vorangehen, so dass eine kurze Pause keine Verzögerungen bedeute.

Der erste der drei Brückenüberbauten ist fertig

Die neue Brücke, die über die A 39 führt, bestehe aus insgesamt drei Betonüberbauten. Zwei seien für den Straßenverkehr, eine für die Straßenbahn. Der erste der drei Brückenüberbauten sei bereits fertig. Die Arbeiten für den zweiten Überbau seien in vollem Gange, hier werde gerade die Schalung für die Betonage hergestellt. Sollten die Temperaturen nicht zu niedrig sein, könne dieser zweite Überbau Ende Februar oder Anfang März betoniert werden.

Geplant sei, dass im Anschluss daran mit der Betonage für den dritten Brückenüberbau begonnen werden kann. Auch hier gelte wieder die Voraussetzung, dass das Wetter mitspielt. Die Autobahn GmbH bedanke sich für das entgegengebrachte Verständnis.

red

