Braunschweiger gehört zu den weltweit besten Azubis im VW-Konzern

Sebastian Schöwe hat im vergangenen Jahr seine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker im Komponenten-Werk Braunschweig mit der Bestnote 1,0 abgeschlossen. Wie Volkswagen mitteilt, gehört er damit gehört er zu den besten Auszubildenden des Konzerns weltweit und wurde mit dem „Best Apprentice Award“ ausgezeichnet. Der Award wird jährlich für herausragende Fachkompetenz und Leistungen vergeben. Insgesamt wurden in diesem Jahr 50 Ausgebildete aus 19 Ländern geehrt.

Schöwe ist gebürtiger Wolfenbütteler. „Er wurde bereits früh auf den Beruf aufmerksam, da sein Vater ebenfalls gelernter Zerspanungsmechanikers ist“, sagt Pressesprecherin Silvia Wulf. Neben herausragenden Leistungen in seinem Ausbildungsberuf verfüge der 29-Jährige zudem über Fachkenntnisse im Bereich 3D-Druck, die er bereits bei Bau und Inbetriebnahme zweier 3D-Drucker unter Beweis gestellt habe. In seiner Ausbildung profitierte Schöwe zudem von seinen Kenntnissen aus einem zuvor begonnenen Maschinenbaustudium, das er voraussichtlich in Zukunft berufsbegleitend beenden möchte.

„Erstklassige Arbeit der Akademie wird gewürdigt“

Werkleiter Martin Schmuck überbrachte seine Glückwünsche persönlich: „Der gesamte Standort Braunschweig gratuliert Herrn Schöwe zu dieser Auszeichnung. Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit fundiertem Fachwissen bilden die Basis eines erfolgreichen Unternehmens. Ich freue mich, dass damit auch die Ausbildung an unserem Standort und damit die erstklassige Arbeit der Akademie gewürdigt wird.“

Daniela Nowak, Vorsitzende des Betriebsrates von Volkswagen Braunschweig, sagte: „Gratulation an alle ausgezeichneten Auszubildenden. Sie zeigen, dass unsere hochwertige Erstausbildung ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit von Standort und Beschäftigung ist.“

red

