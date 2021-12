In Braunschweigs City und im Prinzenpark ist Feuerwerk verboten

Der Verkauf von Feuerwerk ist bundesweit verboten – nicht jedoch das Abbrennen von Raketen und Böllern aus den Vorjahren. Wie immer gibt es aber Bereiche, in denen auch dies untersagt ist. Gemäß den Landesvorgaben, dass Menschenansammlungen vermieden werden sollen, hat die Stadt jetzt eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

Demnach darf in der Innenstadt innerhalb des Wilhelminischen Rings und im Prinzenpark kein Feuerwerk abgebrannt werden. Die innerstädtische Verbotszone wird begrenzt durch Frankfurter Straße, Cyriaksring, Altstadtring, Sackring, Neustadtring, Rebenring, Hagenring, Altewiekring, St. Leonhard, Willy-Brandt-Platz, Heinrich-Büssing-Ring, Wolfenbütteler Straße, Eisenbütteler Straße und Theodor-Heuss-Straße.

Kornblum: Bei Feiern vorher testen

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum bittet die Braunschweigerinnen und Braunschweiger in einer Pressemitteilung darum, sich an Silvester vorsichtig zu verhalten. Jeder sollte Menschengruppen vermeiden und sich bei Feiern im Familienkreis vorher testen. „Wer in den erlaubten Bereichen außerhalb der Innenstadt Pyrotechnik nutzt, sollte dies in kleinen Gruppen tun und auf Abstände achten“, so Kornblum. „Insbesondere vor dem Hintergrund der Ausbreitung von Omikron sollten wir alles tun, um Ausbreitungen zu vermeiden.“

Böllerverbot auch in Riddagshausen

Unabhängig von der aktuellen Allgemeinverfügung ist Feuerwerk auch in der Nähe von Fachwerkhäusern untersagt, also beispielsweise in Riddagshausen, und ebenso in unmittelbarer Nähe zu Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen und Kirchen.

Weiterhin verfügt die Stadtverwaltung in diesem Jahr, dass im Bereich der Rathaus-Kolonnaden zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 6 Uhr am Neujahrsmorgen kein Alkohol getrunken werden darf. Auch dies diene dazu, Menschenansammlungen zu verhindern, die es in der Vergangenheit in diesem Bereich oft gegeben habe.

