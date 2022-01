Polizei stellt in Braunschweig vier mutmaßliche Autodiebe

Zu vier Festnahmen kam es in der Nacht zum Mittwoch in Braunschweig. (Symbolbild)

Die Braunschweiger Polizei hat am Mittwoch gegen 3.30 Uhr nach eigenen Angaben vier mutmaßliche Autodiebe gestellt und festgenommen. Zivilfahnder der Autobahnpolizei hätten einen BMW X4 auf der A 2 in Höhe der Abfahrt Flughafen kontrolliert und dabei festgestellt, dass der 29-jährige Fahrer das Fahrzeug gerade im Kanzlerfeld entwendet hatte. Sofort seien Beamte der Verfügungseinheit in den Bereich Kanzlerfeld gefahren, um Ausschau nach weiteren entwendeten Fahrzeugen zu halten. Dabei sei ein BMW aufgefallen, der mit hoher Geschwindigkeit stadteinwärts gefahren sei. In Lehndorf sei der PKW auf die A 391 gefahren.

Fahrer flüchtet mit überhöhter Geschwindigkeit seines Wagens

Als das Fahrzeug an der Hansestraße abgefahren sei, habe der Fahrer kontrolliert werden sollen. Inzwischen waren, so heißt es in der Mitteilung weiter, auch Funkstreifenwagen der Polizeikommissariate Nord und Mitte zur Unterstützung eingetroffen. Der Fahrer sei dann mit überhöhter Geschwindigkeit des Wagens über einen Grünstreifen geflüchtet. Er habe schließlich die Kontrolle über das Auto verloren und auf den Straßenbahnschienen gestoppt.

28-Jähriger versteckt sich

Er sei dann zu Fuß über eine angrenzende Wiese geflüchtet, sei über einen Zaun geklettert und habe sich dort auf einem Grundstück versteckt. Hier sei der 28-Jährige dann gefunden und festgenommen worden.

Zeitgleich sei im Kanzlerfeld ein weiteres Fahrzeug überprüft worden. Es bestehe der Verdacht, so die Polizei weiter, dass die beiden Männer in diesem Fahrzeug zu den PKW gebracht wurden, die gestohlen werden sollten. Die 27 und 38 Jahre alten Insassen seien ebenfalls festgenommen worden.

