Künstler in Braunschweig Braunschweiger Künstler-Aktion startet in zweite Runde

Die Aktion „THE ART OF“ der Öffentlichen Versicherung Braunschweig geht in die zweite Staffel: Zehn regionale Künstler und Künstlerinnen aus verschiedenen Richtungen arbeiten am Oberthema „Zuhause“. Wie im vergangenen Jahr gebe die Öffentliche Kulturschaffenden aus der Region damit die Möglichkeit, mit anderen Kreativen in den Austausch zu gehen und sich bei ihrer Arbeit digital über die Schulter zu schauen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Werke, die im Rahmen der Aktion entstehen, verbleiben im Besitz der Künstlerinnen und Künstler.

Bei der zweiten Staffel mit dabei sind Rapper Andreas Bucklisch alias Eins A, Feuertänzerin Anka und Feuertänzer Sossy vom Burning Circus, Liedermacher Claus Tepper, die Tortenkünstlerin Katharina Wohlgemuth, Modedesignerin Olga Grominski, Tattoo Artist Sabrina Bebenroth, Tänzerin Sara Angius und die beiden Skateboarder Timo Ventroni und Sandro Eiselt.

Thema der zweiten Staffel von THE ART OF: Zuhause

Alle Teilnehmenden haben bereits begonnen, an eigenen Werken zum Thema „Zuhause“ zu arbeiten. Auf der Webseite www.theart-of.de sowie den Social-Media-Kanälen der Öffentlichen gibt es ab sofort zu allen Projekten regelmäßige Updates, Interviews und Videos.

„An mehreren Stellen werden die Künstlerinnen und Künstler aufeinandertreffen, sich gegenseitig den aktuellen Stand ihrer Arbeit vorstellen und sich so gegenseitig inspirieren“, so die Öffentliche. „Was im Verlauf von THE ART OF passieren wird und was am Ende herauskommt, ist also für alle Beteiligten eine große Überraschung.“ In einem großen Finale werden die Ergebnisse dann der Öffentlichkeit präsentiert.

THE ART OF: Viele herausragende Talente

Projektleiterin Friederike Kühn von der Öffentlichen ist seit dem ersten Zusammentreffen begeistert von der künstlerischen Vielfalt: „Unsere Region hat so viel Kreatives zu bieten, das nicht immer im Rampenlicht steht: Feuershows, Tortenkunstwerke, Tattoos, Mode und vieles mehr. Auch im Bereich Musik und Tanz haben wir so viele herausragende Talente. Wir freuen uns darauf, mit THE ART OF wieder einigen von ihnen eine Bühne bieten zu können. Die ganze Region ist eingeladen, mit uns und den Künstlerinnen und Künstlern auf eine Reise mit unbekanntem Ziel zu gehen.“

red

