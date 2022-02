Braunschweiger Garden im Karneval, die was hermachen

Hier sehen wir die Stadtgarde der Braunschweiger Karnevalgesellschaft mit ihrem Tanzmariechen Sabrina Weferling in Aktion.

Braunschweig. So geht es in unserer Karneval-Serie „BZ-Prunksitzung“ weiter: Von Funken, Husaren und Mariechen in den Traditionsgarden.