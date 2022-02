Zeugen verscheuchen Einbrecher in Lehndorf – mit Steinwurf

Zwei Zeugen haben am Montagabend gegen 21.13 Uhr einen Einbrecher in einer Gartenlaube in Lehndorf bemerkt – und ihn verscheucht. Weil sie Kerzenlicht in der Laube sahen, vermuteten sie einen Einbruch. Die Zeugen warfen laut Polizei einen Stein gegen eine Regentonne, um auf sich aufmerksam zu machen. Kurz danach gingen sie zu den Ausgängen und informierten die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten Aufbruchspuren an der Gartenlaube fest. Ein Tatverdächtiger war nicht mehr am Tatort. Ob der Täter Gegenstände aus der Gartenlaube entwendet hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt.

Die Braunschweiger Polizei empfiehlt in ähnlichen Szenarien sofort den Notruf zu wählen, und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen.

