Auch am Lilienthalplatz vor dem Flughafen gibt’s die Möglichkeit für Carsharing.

Verkehrswende Wo sollen in Braunschweig neue Carsharing-Standorte entstehen?

Carsharing boomt. Braunschweigs größter Anbieter „Sheepersharing.com“ meldet kräftiges Wachstum. „Im Jahr 2021 konnten wir deutlich zulegen: Wir haben 90 Prozent mehr Kunden und 50 Prozent mehr Carsharing-Autos in Braunschweig“, heißt es in einer Pressemitteilung von Wolfgang Harms, Geschäftsführender Gesellschafter der BS-Carsharing GmbH, zu der die Marke Sheepersharing.com gehört.

Fast täglich melden sich ihm zufolge drei bis vier Braunschweiger neu zum Carsharing an. Angesichts der großen Nachfrage soll das Angebot weiter ausgebaut werden, kündigt er an. Man wolle vorhandene Standorte erweitern und neue Standorte eröffnen. Aktuell bietet das Unternehmen 60 Fahrzeuge auf 40 Stellplätzen an.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sheeprsharing: Vielfahrer sind nicht die Zielgruppe

„Wir können uns anhand von bestimmten Parametern natürlich ausrechnen, wo Carsharing erfolgreich laufen wird. Aber viel besser ist es, unsere Nutzer zu fragen. Und natürlich auch die Braunschweiger*innen, die noch nicht Kunde sind und sich für Carsharing interessieren“, so Harms. Das Unternehmen hat daher in den sozialen Netzwerken und auf seiner Homepage eine Aktion gestartet, um möglichst viele Vorschläge aus der Bevölkerung zu erhalten.

Harms betrachtet das Carsharing-Angebot in Braunschweig als Ergänzung zu Bahn, Tram, Bus, Fahrrad und Fußweg. „Carsharing bietet die Grundlage für den Verzicht auf das eigene Auto“, sagt er. Vielfahrer seien gar nicht die Zielgruppe, sondern all jene, die umweltbewusst auf ein eigenes Fahrzeug oder zumindest den Zweitwagen verzichten wollten.

Wolfgang Harms: Auto-Teilen ist für Wenigfahrer billiger als eigenes Auto

Aus seiner Sicht wird Carsharing noch weiter stark zulegen: „Kleine Kompaktwagen werden aufgrund der neuen Abgasnormen nur noch als Elektrofahrzeuge erhältlich sein. Damit verteuert sich der Einstieg in die Automobilität im unteren Preissegment. Viele Wenigfahrer werden deshalb in Zukunft auf Carsharing umsteigen, denn Auto-Teilen ist für sie billiger als ein eigenes Fahrzeug.“

Weitere Carsharing-Anbieter in Braunschweig sind Greenwheels, Flinkster (Deutsche Bahn) und Hertz24/7.

Lesen Sie mehr rund um Verkehr in Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de