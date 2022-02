Wochenmärkte in Braunschweig abgesagt, Sportanlagen gesperrt

In den kommenden Tagen wird stürmisches und regnerisches Wetter in Deutschland erwartet.

Aufgrund der Sturmwarnung mit orkanartigen Böen bis Stärke elf sagt die Stadt Braunschweig die Wochenmärkte in Lehndorf und in der Weststadt, sowie die nachmittags stattfindenden Wochenmärkte am Stadtpark und auf dem Magnikirchplatz ab. „Dies geschieht mit Blick auf die Sicherheit der Marktbesucherinnen und -besucher und des Verkaufspersonals“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ob auch die Wochenmärkte am Freitag auf dem Westfalenplatz, dem Nibelungenplatz, dem Erfurtplatz und in Wenden abgesagt werden müssen, werde am Donnerstag anhand der weiteren Wetterentwicklung entschieden. Dies gelte ebenso für die Märkte am Sonnabend in Stöckheim und in Rüningen sowie auf dem Altstadtmarkt und dem Welfenplatz.

Orkanböen- Heftiger Sturm ab Donnerstag in Niedersachsen erwartet

Sperrung der städtischen Sportanlagen

Alle städtischen Sportanlagen sind für den Spiel- und Trainingsbetrieb ab sofort bis einschließlich Freitag, 18. Februar, gesperrt. Laut Wetterdienst wird erwartet, dass das Tief „Wenjin“ mit mehreren aufeinanderfolgenden Stürmen bis zur Orkanstärke Braunschweig überquert. Somit sei eine gefahrlose Nutzung der Sportanlagen nicht gegeben.

