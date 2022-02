Wie schaffen Sie’s durch die Pandemie, Herr Streilinger?

Braunschweig. Unsere Serie will wissen, wie die Braunschweiger dem Corona-Blues trotzen. In Folge 11 berichtet Ideen-Coach Peter Streilinger.

Peter Streilinger (65) sieht sich als Berufsoptimisten. Er war geschäftsführender Gesellschafter der Firma Streilinger Vertriebsmarketing und startete mit 56 nach Übergabe an die nächste Generation noch einmal voll durch. Als Coach ist er nun Mitinhaber der Firma The Why Guys und dort im Bereich Organisationsentwicklung aktiv.

Wir haben sie so satt, diese vermaledeite Pandemie. Das Virus bestimmt unser Leben. Mal mehr, mal weniger. Wir sind auf die Suche gegangen nach Menschen, die uns in Corona-Zeiten Einblicke in ihr Innerstes geben, in der Hoffnung, dass ihre Worte uns nicht nur interessante Sichtweisen, sondern auch Trost und Zuversicht vermitteln.

Heute antwortet uns Peter Streilinger. Der 65-Jährige ist für seine Umtriebigkeit und seine kreativen Ideen bekannt. Er war geschäftsführender Gesellschafter der Firma Streilinger Vertriebsmarketing und startete nach Übergabe an die nächste Generation mit 56 noch einmal in einem anderen Unternehmen durch. Als Coach ist er nun Mitinhaber der Braunschweiger Firma The Why Guys und dort als Organisationsentwickler aktiv. The Why Guys helfen beim Denken und eine neue Innovationskultur in Organisationen zu etablieren.

Inwiefern schränkt Corona Ihr Leben ein?

Der Anfang der Pandemie war ganz schön schrecklich. Stillsitzen ist für mich ein Gräuel. Die Abschaffung der Spontanität war für mich die größte Zäsur. Wenn man eine App nutzt, die „Darf ich das?“ heißt, sagt das ja schon viel über die Zeit aus.

Beruflich war Corona natürlich eine gigantische Herausforderung. Workshops mit unseren Kunden lebten immer von der Präsenz und der zwischenmenschlichen Interaktion. Von heute auf morgen mussten fast alle Veranstaltungen digital durchgeführt werden. Selbst die Whiteboards und die beim Design Thinking unentbehrlichen Post its, also die Haftnotizen, waren auf den Monitor verbannt. Da geht vieles verloren. Manche Firmen haben dann ihre Buchungen verschoben, weil sie weniger Effizienz vermuteten. Heute sind digitale Workshops und Konferenzen völlig normal.

Wie schützen Sie sich vor einem möglichen Corona-Blues? Was tut Ihnen derzeit besonders gut?

Ich habe das Glück, mit meiner Familie (der Hund gehört auch dazu) auf dem Land zu wohnen. Da hat es mir schon am Anfang geholfen, die viel gerühmte und von mir belächelte Achtsamkeit auszuprobieren. Es funktioniert tatsächlich. Es hat ja was Gutes an sich, wenn man zuhause Zeit hat. Anspruchsvolle Rezepte ausprobieren, aufräumen, viel reden und sich im Haus und im Kopf neu sortieren. Ich kann jedenfalls sagen: Die Glotze blieb meistens aus.

Können Sie der Pandemie bei allem Schrecken auch etwas Positives abgewinnen?Nach der ersten Schockstarre habe ich tatsächlich durch das Mehr an Freizeit über vieles in meinem bisherigen Leben nachdenken können. Ich bin ja zur Zeit der Neuen Deutschen Welle als Musiker in diese Region gezogen. Unsere Band hieß Shampoo. Mehr als 30 Jahre lagen die alten Kassetten im Keller und drohten zu vergammeln. Die jetzt zu sichern und anzuhören hat mir so richtig Gänsehaut beschert. Die Tatsache, dass ich mich mit 65 noch einmal so intensiv mit der Digitalisierung auseinandersetzen musste, hatte den Vorteil, dass ich jetzt weiß: Smart Home ist keine Kuscheldecke fürs Wohnzimmer.

Was werden Sie als erstes tun, wenn es keinerlei Einschränkungen mehr hinsichtlich der Pandemie gibt?

Ich werde mich dann sehr freuen, dass wir es gemeinsam mit so viel Besonnenheit geschafft haben! Und natürlich unsere Geburtstage nachfeiern.

