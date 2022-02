Braunschweiger Astor-Kino zeigt K-Pop-Boygroup live aus Seoul

Braunschweig. BTS ist die erfolgreichste Gruppe Südkoreas. Bald ist ihr Konzert „BTS Permission to dance on stage“ weltweit zu sehen. Der Vorverkauf läuft.

Der K-Pop-Hype geht weiter! Die K-Pop-Boygroup BTS feiert am Samstag, 12. März, ein weiteres Highlight ihrer Karriere. Wie die Braunschweiger Astor Filmtheater mitteilt, wird ihre Performance „BTS Permission to dance on stage“ mit den größten Hits als erstes Konzert überhaupt aus Südkorea auf Kinoleinwände in der ganzen Welt übertragen.

„So können die BTS-Boys noch einmal gemeinsam live mit ihrer ARMY, wie sich ihre Fans nennen, feiern und tanzen – eine unvergleichliche Konzertsensation, die Menschen weltweit miteinander verbinden wird“, so Theaterleiter Frank Oppermann. Mit „BTS Permission to dance on stage“ sind die sieben Pop-Ikonen RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook momentan auf Welttournee. „Mehr als 800.000 Fans sahen ihre vier ausverkauften Shows in Los Angeles und machten sie damit zu einer der erfolgreichsten Shows des letzten Jahres.“

BTS: Mehr als 20 Millionen verkaufte Alben

Seit ihrem Debüt 2013 haben BTS Millionen Fanherzen auf der ganzen Welt im Sturm erobert. Der Name der Band – Bangtan Sonyeondan – ist eine Kombination aus „kugelsicher“ und „Pfadfinder“. Außerdem steht „BTS“ auch für „Beyond the Scene“ – „Jenseits der Szene“.

Mit mehr als 20 Millionen verkauften Alben in Südkorea ist BTS die erfolgreichste Gruppe des Landes. Ihre Texte der Boygroup beschäftigen sich unter anderem mit Schulproblemen, dem Erwachsenwerden und Individualismus. Bei einer

K-Pop-Stars von BTS eröffnen UN-Klimatreffen Konferenz der Vereinten Nationen

im vergangenen Jahr sprachen sie über nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und die Wichtigkeit einer Corona-Impfung.

Braunschweiger Astor zeigt das Konzert zweimal

Das Konzertevent wird als Live-Performance und aufgrund der Zeitverschiebung aus Seoul noch einmal für alle Fans als zeitversetzte Repeat-Performance zu einem späteren Zeitpunkt am selben Tag in Originalsprache ohne Untertitel übertragen: Samstag, 12. März, um 9.45 Uhr und 13.45 Uhr. Die Ticketpreise bewegen sich zwischen 20,50 Euro und 25 Euro. Der Vorverkauf hat begonnen.

red

