Spenden und Hilfe für Ukraine: So können Braunschweiger helfen

Braunschweig. Privatpersonen und Firmen bieten ihre Hilfe für Betroffene aus dem Kriegsgebiet an. Aber was wird wirklich benötigt? Welche Hilfe ist am sinnvollsten?

Der Krieg in der Ukraine berührt auch in Braunschweig unzählige Menschen. Die Bereitschaft ist riesig, die Betroffenen in ihrer Heimat sowie auch Flüchtlinge zu unterstützen. Viele haben schon Geld, Kleidung und andere lebensnotwendige Sachen gespendet. Erste Transporte sind bereits in Richtung Ukraine gegangen. Aber was wird eigentlich benötigt? Wie kann man in Braunschweig am besten helfen? Wir geben hier einen Überblick, der permanent aktualisiert wird.

Verein „Freie Ukraine“ nimmt Hilfsangebote entgegen

Eine wichtige Rolle spielt der Verein „Freie Ukraine Braunschweig“. Laut dem Vorsitzenden Igor Piroschik kommen zurzeit um die 300 Anrufe am Tag – darunter sehr viele Hilfsangebote. „Ich bin wirklich überwältigt von dieser Hilfsbereitschaft. Es sind Menschen aus Deutschland und der Ukraine, die helfen wollen, aber auch Menschen aus Syrien oder Italien – und sogar aus Russland.“ Viele Anrufe könne er leider nicht sofort beantworten.

In den letzten Tagen hat Piroschik versucht, Ansprechpartner in der Grenzregion zu finden, um Hilfsgüter aus unserer Region dorthin bringen zu können. „Aber dort sind so viele Menschen auf der Flucht, da ist Chaos“, so sein Eindruck. Jetzt ist der Verein dabei, mit insgesamt 20 Bussen zur Grenze zu fahren: „Ich möchte mir ein Bild von der Lage vor Ort machen und versuchen, Kontakte zu knüpfen und Hilfslieferungen organisieren zu können.“

Braunschweiger fahren mit 20 Bussen an ukrainische Grenze

Auf der Internetseite des Vereins sind diese Hilfsmöglichkeiten aufgeführt

Finanzielle Unterstützung ist per Paypal möglich oder per Überweisung an Freie Ukraine Braunschweig e. V., IBAN DE08 2505 0000 0152 0513 30, BIC NOLADE2HXXX (Braunschweigische Landessparkasse), Verwendungszweck: Medizinische Hilfe Ukraine

Hilfe für Geflüchtete: Laut dem Verein werden zurzeit KEINE weiteren Sachspenden benötigt. Wer Gelüchtete unterstützen möchte, ob bei Transport, Wohnplatzvermittlung, rechtlichen und behördlichen Belangen, Übersetzung oder Kinderbetreuung, kann sich hier melden: refugees@freieukraine-braunschweig.de (Igor Piroschik: 0162/9290345). Achtung: Aufgrund der großen Hilfsbereitschaft können nicht alle Anfragen sofort beantwortet werden.

Medizinische Hilfe: Wer bei der Beschaffung, Aufbewahrung oder Logistik von medizinischen Materialien helfen möchte, kann sich hier melden: medizin@freieukraine-braunschweig.de (Olena Gruzina und Maryna Galovska)

Psychologische Hilfe: Wer selbst psychologische Hilfe braucht, jemand kennen, der sie gebrauchen könnte oder selbst professionelle psychologische/psychotherapeutische Hilfe anbieten möchte, kann sich hier melden: seele@freieukraine-braunschweig.de (Tanja Makarchuk)

Unternehmerin stellt Lagerräume zur Verfügung

Die Braunschweigerin Claudia Klauenberg stellt Lagerräume ihres Unternehmens Oxygen Concept an der Hildesheimer Straße 30/31 zur Verfügung. Dort werden Spenden gesammelt, die in die Ukraine gebracht werden. „Montags bis donnerstags zwischen 8 und 17 Uhr können Spenden vorbei gebracht werden, freitags bis 13 Uhr“, sagt sie.

Braunschweiger bringen ukrainischen Flüchtlingen Hilfsgüter

Hygieneartikel würden gebraucht, Windeln, Tampons, Zahnpasta, auch gut verpackte Lebensmittel, warme Decken und Isomatten, auch Kleidung, aber nicht mehr so viel, habe es geheißen, so Klauenberg. Eine gute Verpackung in Kartons, Säcken oder Rucksäcken sei wichtig. Optimalerweise würden die Verpackungen in drei Sprachen beschriftet, deutsch, polnisch und ukrainisch.

Unterbringung von Flüchtlingen

Das E-Mail-Postfach der zuständigen Sozialdezernentin Christine Arbogast läuft zurzeit voll mit Hilfsangeboten – unter den Absendern auch viele Braunschweiger, die ukrainischen Flüchtlingen Unterkunft gewähren möchten. Private Unterkünfte wären kein schlechter Weg, findet Christine Arbogast.

Braunschweig will Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen

Doch könne die Stadt nicht aus dem Stand die Organisation übernehmen – von der Verteilung, die verantwortungsvoll umgesetzt werden müsse, über eine Begleitung der Menschen bis hin zu Dolmetscher-Diensten. „Uns fehlen die Kapazitäten. Aber wir sind dran.“ Gespräche würden auch mit der Freiwilligen-Agentur geführt.

Sobald hier konkretere Auskünfte möglich sind, berichten wir darüber.

Auch so können Sie spenden

Die „Aktion Deutschland Hilft“ umfasst Organisationen wie den Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser International, die Johanniter und Care. Spenden-Hotline: 0900 55 10 20 30 (Festnetz kostenfrei).

Die Diakonie Katastrophenhilfe informiert unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de über die Möglichkeiten, ihre Arbeit zu unterstützen, die Caritas unter www.caritas-international.de.

Die Deutsche Kleiderstiftung Spangenberg mit Sitz in Helmstedt informiert unter Telefon (05351) 52354-0 und unter www.kleiderstiftung.de, wie man den Ukrainern mit Kleidung helfen kann.

