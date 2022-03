Corona in Braunschweig Novavax-Impfstoff bleibt zum Start in Braunschweig Ladenhüter

Seit Dienstag können sich Menschen in Braunschweig mit dem Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax gegen das Corona-Virus impfen lassen. Es handelt sich um einen Proteinimpfstoff und damit um eine andere Technologie als bei den bisher zumeist eingesetzten mRNA-Präparaten von Biontech und Moderna oder dem Vektorimpfstoff von Astrazeneca.

Die Erwartung, dass jetzt sofort viele Menschen auf Nuvaxovid zurückgreifen, die noch nicht geimpft sind, scheint sich nicht zu erfüllen. Zumindest war die Nachfrage in der ersten Woche sehr überschaubar. Laut Ulf Hilger, Leiter des städtischen Impfzentrums in der Stadthalle, wurden von Dienstag bis Freitag rund 100 Novavax-Impfungen durchgeführt. Zur Impfaktion in der Stadthalle am Sonntag seien weitere 75 hinzugekommen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Impfaktion am Sonntag lockte 230 Menschen

Ernüchternde Zahlen, die dem allgemeinen Trend in Land und Bund entsprechen. Und auch die generelle Nachfrage stagniert. Bei den Zweitimpfungen hat Braunschweig laut dem Robert-Koch-Institut eine Quote von rund 84 Prozent erreicht, bei den Drittimpfungen sind es rund 65 Prozent.

Die Impfaktion am Sonntag lockte insgesamt 230 Menschen. Neben Impfungen aller Art gab es für die Besucher jede Menge Kuchen – gebacken von den Beschäftigten der Impfteams, von Käse-Mohn über Kirsch-Streusel bis zu Mandarine-Schmand. Der „Grüne Jäger“ war mit einem Imbiss vor Ort, und die Braunschweiger Band D3lta spielte vor kleinem Publikum.

Impfteams sind wieder in der ganzen Stadt unterwegs

Hilger und sein Team lassen sich von der geringen Nachfrage nicht beirren. „Wir bieten weiterhin Impfungen an, und wir werden uns auch weiterhin Aktionen und Impfungen an besonderen Orten einfallen lassen“, kündigt er an. Wahrscheinlich werde das Interesse an Boosterimpfungen wieder steigen, wenn der an die Omikron-Variante angepasste Impfstoff auf dem Markt ist, vermutet Hilger.

In der Stadthalle werden nach wie vor alle Arten von Impfungen angeboten, auch für Kinder ab 5 Jahren, jeweils von 8.45 bis 16 Uhr – mit und ohne Termin. Zur Terminbuchung geht es hier. Nach der Buchung erhält man eine Bestätigung, die zum Termin entweder ausgedruckt oder auf dem Smartphone mitgebracht werden soll und am Eingang vorzuzeigen ist.

Mitzubringen sind ein Ausweisdokument und, wenn vorhanden, der Impfpass sowie möglichst auch die ausgefüllten und unterschriebenen Aufklärungs- und Einwilligungsbögen. Diese stehen auf www.braunschweig.de/mobiles-impfen zum Download bereit.

Auch die mobilen Impfteams sind weiterhin im Einsatz:

Montag, 7. März, 9 bis 16 Uhr, Kulturpunkt West, Ludwig-Winter-Straße 4

Dienstag, 8. März, 10 bis 16 Uhr, Siegfrieds Bürgerzentrum im Siegfriedviertel, Mittelweg 52, an diesem Standort werden explizit auch Impfungen für Kinder ab fünf Jahren angeboten

Mittwoch, 9. März, 9 bis 16 Uhr, Hochschule für Bildende Künste, Pippelweg 77, und von 9.30 bis 16 Uhr SCE Gliesmarode, Berliner Str. 34

Donnerstag, 10. März, 9 bis 16 Uhr, TU Braunschweig (in der Sporthalle am Rebenring)

Freitag, 11. März, 10.30 bis 18.30 Uhr, IKEA Braunschweig, Hansestr. 27

Montag, 7. März, bis Freitag, 11. März, jeweils von 10 bis 16 Uhr, Blauer Saal der Stadtbibliothek, Schlossplatz 2. Außerdem wird am Donnerstag, 10. März, und Freitag, 11. März, von 10 bis 18.30 Uhr im Blauen Saal geimpft. An diesen beiden Tagen werden explizit auch Impfungen für Kinder ab fünf Jahren angeboten.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de