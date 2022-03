Über den Altstadtmarkt Braunschweig rollen ab April wieder Busse

Braunschweig. Die Bauarbeiten an Martinikirche und Altstadtmarkt nähern sich dem Ende. Zahlreiche Buslinien der BSVG fahren ab April wieder nach regulärem Plan.

ÖPNV-Fahrgäste in Braunschweig atmen auf: Mit dem Ende der Kanalbauarbeiten am Braunschweiger Altstadtmarkt und der Martinikirche fahren diverse Buslinien künftig wieder ohne Umleitungen ans Ziel.

Wie die BSVG mitteilt, kehren ab Freitag, 1. April, mehrere Linien zurück zu ihrem ursprünglichen Fahrplan. Im Zuge dieser Änderung nimmt die BSVG zudem kleine Fahrplananpassungen vor, die insbesondere die Anbindung Veltenhofs früh morgens verbessern.

Stadteinwärts gibt es weiterhin Umleitungen

Mit der Freigabe der Sonnenstraße zwischen Güldenstraße und Altstadtmarkt können die Linien 411, 413, 416, 450, 480 und 560 auf ihren normalen Linienweg zurückkehren. Außerdem werden zugleich auch die neuen Bushaltestellen am Altstadtmarkt erstmals bedient. Künftig können sich die Fahrgäste hier auf moderne, barrierefreie Haltestellen inklusive Echtzeit-Abfahrtsanzeige freuen, heißt es von der BSVG. Der Umbau wurde bereits im Dezember 2021 abgeschlossen.

Westlich der Güldenstraße laufen die Kanalbauarbeiten auf der Sonnenstraße jedoch weiterhin. Die Linien 418, 422 und 423 können zunächst nur in Fahrtrichtung stadtauswärts auf ihren originalen Linienweg zurückkehren. Stadteinwärts ist weiterhin eine Umleitung nötig, die von der bisherigen Umleitungsstrecke abweicht.

So fahren die Linien 418, 422 und 423 ab dem 1. April stadteinwärts

Die Linie 418 fährt ab der Haltestelle „Madamenweg“ über den Ring mit Halt am „Cyriaksring“ direkt zum „Friedrich-Wilhelm-Platz“. Die Linie 422 fährt ab der Haltestelle „Kälberwiese“ weiter über den Ring mit Bedienung der Haltestellen „Maienstraße“ auf dem Ring, „Madamenweg“ und „Cyriaksring“ zum „Friedrich-Wilhelm-Platz“.

Weitere Haltestellen auf dem Fahrweg können von den Linien 418 und 422 nicht bedient werden. Das hat Zeitgründe: Aufgrund der für die BSVG kurzfristig angekündigten Verlängerung der Baumaßnahme Sonnenstraße müssen die Umleitungen in der gleichen Fahrzeit zu schaffen sein. Die Linie 423 fährt ab der Haltestelle „Helenenstraße“ über „Cyriaksring“, „Luisenstraße“, „Europaplatz“, „Südstraße“ und „Güldenstraße“ zum „Altstadtmarkt“.

Haltestelle Tuckermannstraße entfällt

Im Zuge der voranschreitenden Kanalbaumaßnahmen auf der Goslarschen Straße wird die Linie 422 bereits ab dem 1. April für etwa 1 Jahr über den Madamenweg umgeleitet. Die Haltestelle „Tuckermannstraße“ kann in dieser Zeit in beiden Fahrtrichtungen nicht bedient werden.

Fahrplanoptimierung zum 1. April: BSVG nimmt kleine Anpassungen vor

Die BSVG wird zum 1. April kleine Änderungen vornehmen, um das Angebot zu optimieren. Nach einer Fahrgastanregung wird eine bessere Anbindung in den Morgenstunden aus Veltenhof und aus dem Stadtteil Schwarzer Berg an die Stadtbahn umgesetzt. Von Betriebsbeginn und bis ca. 6 Uhr werden die Fahrten der Linien 414 und 454 zusammengefasst. Die Linie 414 fährt in diesem Zeitraum dann auf ihrem Nachtlinienweg über den Schwarzen Berg. Die Fahrzeit verlängert sich etwas, aber es gilt ab Veltenhof und Schwarzer Berg bereits ab ca. 4.30 Uhr der 30-Minuten-Takt.

Von der Änderung sind konkret die Fahrten der Linie 414 um 4.33 Uhr und 5.33 Uhr ab „Veltenhof, Waller Weg“ betroffen. Diese fahren ab 1. April bereits um 4.27 und 5.27 ab. Eine weitere Fahrt mit Beginn an dieser Haltestelle kommt um 4.57 Uhr hinzu. Die parallele Fahrt der Linie 454 entfällt.

Weitere Fahrplan-Anpassungen angekündigt

Linie 437: Die Fahrt montags bis freitags an Schultagen um 6.41 Uhr ab „Weddel, Bahnhof“ in Richtung Volkmarode entfällt mangels Nachfrage. Es kann auf die Fahrt der Linie 427 fünf Minuten früher ausgewichen werden.

Linie 455: Die Fahrt montags bis freitags um 7.48 Uhr ab „Geitelde, Geiteldestraße“ in Richtung Donauknoten setzt künftig erst ab der Haltestelle „Timmerlah, Georg-Althaus-Straße“ mit Abfahrt um 7.56 Uhr ein. Die Fahrt war bislang durch den Bahnübergang Teufelsspring stark verspätungsanfällig, was durch die Änderung behoben wird. Fahrgäste aus Geitelde weichen bitte auf die Linie 465 aus.

Linien 5, 418, 420 und 422: Es werden kleine Fahrzeitanpassungen im Minutenbereich vorgenommen, um den Fahrplan an die tatsächlich benötigten Fahrtzeiten anzugleichen.

Weitere Informationen zu den Anpassungen gibt es auf www.bsvg.net. Die aktuellen Fahrplandaten sind bereits in der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) hinterlegt. Telefonisch gibt es bei der Service-Hotline der BSVG unter (0531) 3832050 Auskunft zu den anstehenden Fahrplanänderungen.

