Braunschweigs Polizei fahndet mit Foto nach Brandstifter

Die Polizei Braunschweig ermittelt derzeit zu einer Brandstiftung, die im Dezember in der Weststadt passiert ist. Nun haben die Ermittler ein Fahndungsbild veröffentlicht. (Symbolbild)

Braunschweig. Im Dezember 2021 ging in der Weststadt ein Auto in Flammen auf. Nun sucht Braunschweigs Polizei per Bild nach einem möglichen Tatverdächtigen.