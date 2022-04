Braunschweig. Der Maler, Musiker und Schauspieler eröffnete in der Galerie Jaeschke eine Ausstellung. Warum er sich selbst als „Straßenköter“ bezeichnet?

Frank Zander (80) war kürzlich zu Besuch in der Galerie Jaeschke, wo er – gelernter Grafiker – eine Ausstellung eigener Bilder eröffnete.

Kolumne: Stadt Leben Frank Zander in Braunschweig: Berliner Schnauze und großes Herz

Das sieht die Galerie Jaeschke auch nicht jeden Tag: Rund 120 Gäste schwenken die Arme über dem Kopf, wiegen sich gemeinsam im Takt und singen lautstark mit: „Nur nach Hause gehen wir nicht.“ Frank Zander hat übernommen, die Galerie wird direkt zur Bühne – und die Bühne gehört ihm.

Der Sänger, Maler und Grafiker ist zur Vernissage angereist, mitgebracht hat er seine Berliner Schnauze und gute Laune. „Ich bin gerade durch die große Acht gegangen“, erzählt er von seinem runden Geburtstag. Und er sagt auch, dass ihm die Zahl zu schaffen macht. „Aber mein Sohn hat nur gesagt: Stell dich nicht so an. Und auf den höre ich immer.“

„Nach dem Tod von Fitzmann und Juhnke ist Vadder gefühlt der letzte Berliner“

Sohn Marcus nickt bestätigend, die enge Verbindung zwischen den beiden ist spürbar. Marcus ist Geschäftsführer des familieneigenen Unternehmens „Zett Records“, hält die Fäden in der Hand. „Ohne meine Mutter und mich wäre mein Vater ein armer Mann“, sagt er. Der Künstler Frank Zander kann nicht mit Geld umgehen.

„Er würde alles verschenken“, sagt der 52-jährige Sohn, der im Gegensatz zu seinem rockig gestylten Vater eher wie ein Bankberater aussieht. Aber der brave Eindruck trügt. Er hat den Vater immer im Blick. „Meine Mutter hat mir 20 Euro in die Hand gedrückt und gesagt: Pass auf Vadder auf“, sagt er im breiten Berliner Jargon. Und grinst. Den speziellen Berliner Humor haben sie beide drauf.

Die beiden sind ein eingespieltes Team, das ist deutlich zu spüren. „In Berlin kennt jeder meinen Vater“, erzählt Marcus, „nach dem Tod von Fitzmann und Juhnke ist Vadder gefühlt der letzte Berliner.“ Auf jedem Spaziergang sprechen Menschen „ihren“ Frank an, klopfen ihm auf die Schulter oder stecken ihm Geld zu. Für seine Weihnachtsaktion.

Zander lädt die Obdachlosen der Stadt zum Gänseessen ein

Seit mehr als 25 Jahren lädt Frank Zander die Obdachlosen der Stadt zum Gänseessen ein. Zuletzt waren es 3000 Menschen im Hotel Estrel. Mit Corona ist das Zander-Team auf Foodtrucks umgestiegen. „Ich bin selbst ein Straßenköter“, sagt der Künstler zu seinem Engagement.

An diesem Abend sorgt Marcus dafür, dass sein Vater nicht zu viele „Pfeffis“ trinkt, ein Pfefferminzbrand aus Nordhausen, den Frank Zander bei einer Tournee durch Ostdeutschland lieben gelernt hat. „Ick war son Vodkakind, aber dat Zeug hier hat weniger Umdrehungen“, erklärt er und hebt das Pfeffi-Glas zum Anstoßen.

„Vadder, is jenuch“, ruft Marcus über die Theke, hinter der er die Technik steuert. Er passt genau auf. Auch nach dem Stadionsong „Nur nach Hause“ dreht der Sohn dem Vater sanft den Ton ab, Frank Zander würde vermutlich den Abend durchsingen. „Die sollen heute Bilder kaufen“, entscheidet Marcus. Und das tun die Gäste.

„In Berlin würden die Leute sagen: Wieso sind die Scheißbrezeln?“

Die meisten Gäste mögen, was sie sehen. Maria Ohlms mag ein eher untypisches Zanderbild mit einem kleinen Kind, das im Sandkasten spielt, besonders gern.

Jörg Ölbrück (Financial Services) schätzt eher weniger gegenständliche Kunst, Anthony Brandmann (auch Financial) dagegen kann sich ein Zanderbild auch gut in der Bank vorstellen. Joachim Wrensch (Graff) bevorzugt die eher feineren Aquarelle von Zander.

Dicht gedrängt stehen die Gäste um den Künstler und lassen ihre neu erstandenen Werke skizzieren. Dazu jede Menge Selfies.

Sohn Marcus beobachtet genau. „Braunschweig ist nicht provinziell, aber auch nicht ganz Großstadt“, sagt er. Ach, wieso denn? „Naja, in der Provinz würden die Leute erstaunter auf die Fischbilder reagieren. Und in Berlin würden sie sagen: Wieso sind die Scheißbrezeln alle, wie lange soll ick noch warten?“ Das sagt in Braunschweig keiner.

