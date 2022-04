Das Areal des Kinder- und Teenyclubs (KTK) Weiße Rose bleibt noch abgesperrt. Die Untersuchungen dauern an und sollen auf den Bereich des benachbarten Kulturpunkts West ausgedehnt werden

Fliegerhorst Broitzem Kinder in Braunschweig finden beim Spielen Granaten-Zünder

Auf dem Gelände des Kinder- und Teenyclubs (KTK) Weiße Rose an der Ludwig-Winter-Straße in der Weststadt sind im Erdreich gebrauchte, ungefährliche Zünder von Übungshandgranaten gefunden worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stammen sie nach bisherigen Erkenntnissen aus alten Bundeswehrbeständen.

„Entdeckt wurden die gebrauchten Zünder bei einer Ferienspielaktion am vergangenen Freitag, bei der Münzen und Disneytaler von den Kindern mit einem Spielzeug-Metalldetektor gesucht werden sollten“, heißt es in der Pressemitteilung. „Das Spiel im Außenbereich wurde vom pädagogischen Personal begleitet.“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kampfmittelbeseitiger entdeckten mehr als 50 Zünder

In etwa zehn Zentimetern entdeckten die Kinder demnach einen Zünder – das Spiel sei daraufhin sofort abgebrochen und das Gelände abgesperrt worden. Die Polizei nahm sich der Sache an. „Durch das schnelle und umsichtige Handeln bestand für die Kinder zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr“, so die Stadtverwaltung.

Seit Anfang dieser Woche habe eine Kampfmittelbeseitigungsfirma das Gelände systematisch abgesucht. „Auf einem sehr eng begrenzten Areal ortete und barg sie mittlerweile über 50 Zünder.“ Es handele sich um gebrauchte Übungshandgranatenzünder, von denen keine Gefahr mehr ausgehe. „In der Sandkiste auf dem Gelände wurden keine Zünder gefunden“, heißt es weiter.

Gebiet gehört zum Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts Broitzem

Das Areal bleibt trotzdem noch abgesperrt. Die Untersuchungen dauern an und sollen auf den Bereich des benachbarten Kulturpunkts West ausgedehnt werden, kündigt die Stadtverwaltung an. Das Gebiet gehört zum Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts Broitzem. Die Liegenschaften wurden bis in die 1970er Jahre teilweise militärisch genutzt. Der KTK Weiße Rose zog dort Mitte der achtziger Jahre ein.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de