Feuerwehr schickt Braunschweiger Truck mit Hilfe für Ukraine

Braunschweig. Babynahrung, Wasser aber auch Verbandsmaterial sind auf dem Weg in die Ukraine. Der Braunschweiger Feuerwehrverband nimmt weiter Geldspenden an.

Der Feuerwehrverband in Braunschweig organisiert Hilfe für die Kriegsgebiete in der Ukraine. Am besten helfen laut Feuerwehrverband finanzielle Spenden für eine Großbestellung von medizinischem Material.

Der Krieg in der Ukraine dauert an, Hilfe ist weiter wichtig: Das sehen auch die Feuerwehrleute aus Braunschweig. Mit großer Hilfsbereitschaft und guten Beziehungen konnte jetzt ein LKW-Transport mit dringend benötigten Hilfsmittel für die vom Krieg betroffenen Bürger in die Ukraine organisiert werden. Durch das private Engagement dieser Brandschützer konnten unter der Federführung des Feuerwehrverbandes Braunschweig-Stadt e.V. Spendengüter zusammengestellt werden.

Der DM-Drogeriemarkt Weyhausen spendete Babynahrung, Babywindeln und Hygieneartikel. Auch das E-Center Görge beteiligte sich sofort mit mehrere Paletten Mineralwasser an dieser Aktion. „Helfen, wo man helfen kann“, das war die spontane Zusage des Firmeninhabers. Um sicherzustellen, dass die Hilfsmittel auch die betroffenen Menschen erreicht, wurde Kontakt mit dem Verein Ruricher Hilfswerk-OST e.V. aufgenommen. Dieser vertrauenswürdige Verein übernimmt die Logistik und begleitet die Hilfslieferungen bis in die betreffenden Gebiete der Ukraine.

Spenden aus Braunschweig kommen nach Charkiw

Bereits vier Hilfstransporte hatte diese Organisation durchgeführt. In wenigen Tagen wird der fünfte Transport starten, der auch die Braunschweiger Spenden mitführen wird. Diese Spenden wurden am Samstagmittag am E-Center Görges an der Hamburger Str. in Empfang genommen und verladen. Zunächst werden sie in das brandenburgische Zentrallager des Vereins zwischengelagert. Mit weiteren Hilfsgütern wird dann kurzfristig ein LKW-Konvoi in die Stadt Charkiw starten.

Hier ist zunächst das Ende des Transports und Zugleich der Anfang der Verteilung. Nach Aussage des Organisators Dr. Andreas Höft, seines Zeichen ärztlicher Leiter Rettungsdienst der Feuerwehr, werden dringend medizinische Verband- und Hilfsmittel benötigt. Wenig erfolgversprechend wäre jedoch Ansammlung dieser Hilfsgüter von privaten Personen. Effektiver sei eine finanzielle Spende an den Feuerwehrverband Braunschweig-Stadt e.V. (Konto bei der Nord LB, IBAN: DE 29 2505 0000 0200 3619 96). Dieser würde mit den Spendengeldern eine Großbestellung über den medizinischen Fachhandel einleiten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de