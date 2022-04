So soll es in wenigen Tagen auf dem Schützenplatz wieder aussehen.

Frühjahrsmesse Kirmes auf dem Braunschweiger Schützenplatz startet am Freitag

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pause findet auf dem Schützenplatz an der Hamburger Straße wieder eine Kirmes statt: Die Frühjahrsmesse wird an diesem Freitag, 29. April, eröffnet. Bis zum 15. Mai soll Braunschweig ausgelassen feiern können, kündigt Gaby Grandt vom Event- und Verwaltungsmanagement der Braunschweiger Schützengesellschaft 1545 an. Der Aufbau läuft bereits.

„Unter der bewährten Regie von Frank Berweke, der wieder mit der kleinen Weinstube vertreten ist, ist ein interessantes Programm entstanden, das es wirklich in sich hat“, heißt es in ihrer Pressemitteilung. Einerseits soll die Frühjahrsmesse wieder ein Fest für die ganze Familie werden – und andererseits sollen spezielle Fahrgeschäfte besonders die jungen und jung gebliebenen Gäste ansprechen.

Loopings und Kopfstand? Oder lieber rein in den Irrgarten?

Christian Thiliant baut zum Beispiel seinen Kettenflieger auf – familientauglich, mit Rock-n-Roll-Optik und moderner Sicherheitstechnik. Einfach mal fliegen und den Alltag vergessen. Lust auf Kopfstand? Dann könnte der „Devil Rock“ der Schaustellerfamilie Straube genau das Richtige sein: „Der Fahrgast erlebt in wenigen Metern über dem Boden unzählige Loopings und Kopfstände“, erläutert Gaby Grandt. „Die Geschwindigkeit ist hoch, dennoch wirken die auftretenden Fliehkräfte nicht zu massiv. Mit viel Glück kreiselt man eine ganze oder sogar fast zwei komplette Runden auf dem Kopf stehend über dem Publikum.“

Eine weitere Attraktion: Der Glas-Irrgarten Atlantis mit Wackelböden, Luftgebläse und Wasserspielen, in dem man das Geheimnis einer verlorenen Stadt entdecken kann. Oder das Fahrgeschäft „Entertainer“ mit Lasershow bei Nacht, Nebeleffekten, Seifenblasenmaschinen und einem Kaltfunken-Feuerwerk. Gleich zwei Autoscooter bringen die Schaustellerfamilien Werges und Voß zum Einsatz. Wer will, kann dort ordentlich aufs Gaspedal treten.

Schaukeln, Schwingen, Schweben, Fliegen – und wilde Effekte im 7D-Kino

Auch das Kultkarussell „Jaguarexpress“ ist Gaby Grandt zufolge wieder mit dabei – perfekt für Gäste zwischen 8 und 80. Menschen mit Behinderung können in Begleitung und mit gültigem Behindertenausweis kostenlos mitfahren. Etwas wilder geht’s beim „Dance Jumper“ zu: Schaukeln, Schwingen, Schweben, Fliegen! Auch der „Breakdancer No 1“ ist wieder am Start, samt Moderation von Camillo Franzelius.

Die Schaustellerfamilie Meyer aus Seesen präsentiere ein großes reisendes 7D-Kino, heißt es weiter. Die Gäste könnten sich auf Filme in 4K-Qualität und mit Dolby-Surround-System freuen. „Über 100 verschiedene Filme und Effekte wie Wind, Feuer, Blitze, Nebel, Regen oder Schnee und sogar Vibrationen erleben Sie durch Ihre 3D-Brille.“ Für Kinder gibt’s unter anderem die Kindereisenbahn „Circus-Train“, das Vier-Säulen-Kinderkarussell „Kindertraum“ und den Pressluftflieger „Babyflug“.

Feuerwerk soll am 13. Mai stattfinden

Wie immer finden die Besucherinnen und Besucher jede Menge Speisen und Getränke zur Stärkung zwischendurch – Bratwürste, Softeis, Fischbrötchen, Pommes, Lebkuchenherzen, Schaumküsse, Mandeln und vieles mehr. „Am Freitag, 13. Mai, wird Braunschweigs größtes Feuerwerk abgeschossen“, sagt Gaby Grandt. Der Pyrospezialist Semmer werde Sterne regnen lassen.

„Aber auch die Schausteller können die Augen nicht vor dem Krieg verschließen und zeigen soziales Engagement“, betont sie. „So wird es an mehreren Nachmittagen einen kostenlosen Rummelrundgang für je 30 ukrainische Familien mit Kindern geben.“ Die Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport übernehme die Auswahl der Kinder, der Veranstalter und zwei Sponsoren – der Techniker-Verein und die Jägerschaft Braunschweig – tragen ihr zufolge die Kosten für Eintritt, Speisen und Getränke. „So dürfen die Kinder zusammen mit ukrainischen Übersetzern eine kurze Zeit der realen Welt entfliehen. Bei Karussells, Popcorn, Bratwurst und Eis werden sicherlich viele Kinderaugen glänzen, so dass sie für eine kurze Zeit den Krieg vergessen können.“

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 15 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonnabend 14 bis 23 Uhr, Sonntag 14 bis 22 Uhr. Familientage sind jeweils Mittwoch am 4. und 11. Mai zwischen 15 und 22 Uhr.

