Freizeit in Braunschweig Wann öffnet der Kletterpark am Westpark Braunschweig?

Einsam und verlassen hängen die Kletterstationen zwischen den Baumwipfeln im Timmerlaher Busch: Seit mehr als zwei Jahren ist der Hochseilgarten „Monkeyman“ am Westpark geschlossen. Wie geht es weiter?

Der Betreiber der Anlage, die No-Limit GmbH aus Wolfsburg, war schon vor Corona in finanzielle Schieflage geraten (siehe unten). Dass in der Pandemie über Monate die Einnahmen ausblieben, hat die Sache nicht besser gemacht. „Wir kämpfen um unser wirtschaftliches Überleben“, hatte Geschäftsführer Fatih Türk im Sommer 2020 offen zugegeben.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seitdem konzentriert sich die Gesellschaft auf ihren „Monkeyman“-Kletterpark im Allerpark Wolfsburg. Der startet kommende Woche, am 30. April, in die neue Saison und hat an Wochenenden und Feiertagen geöffnet.

Betreiber plant schrittweise Öffnung – Wolfsburg macht den Anfang

Der Kletterpark am Westpark in Braunschweig bliebt hingegen vorerst geschlossen. Die Zukunft des Hochseilgartens sei noch ungewiss, erklärt Türk auf Nachfrage: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Die Leute sind noch sehr zurückhaltend. Die Besucherfrequenz lag zuletzt noch immer deutlich unter der von 2019. Das macht uns zu schaffen.“

Der Plan der No-Limit GmbH sieht so aus: „Wir starten in Wolfsburg. Wenn wir eine positive Entwicklung sehen, werden wir schrittweise weiter öffnen“, so Türk. Ob, wann und wie viele der fünf Kletterrouten im Timmerlaher Busch öffnen, hänge auch von den fälligen Instand- und Wartungsarbeiten ab, ergänzt er.

Eines steht schon fest: Der Kletterpark, sofern er wieder öffnet, soll unabhängig vom ehemaligen Empfangsgebäude betrieben werden. Der 360 Quadratmeter große Holzbau steht seit mehr als zwei Jahren zum Verkauf. „Da gibt es im Augenblick noch nichts Neues“, so die Auskunft von Fatih Türk.

Ob Steinmetz oder Kita: Kaufinteressenten gab es einige

Das Interesse am Gebäude sei grundsätzlich groß, so der Geschäftsführer: „Ob Steinmetz, Kita, Werbeagentur oder Architekturbüro – es gab schon viele Anfragen.“ Doch die Nutzungsmöglichkeiten sind stark eingeschränkt: Der Flächennutzungsplan schließt Wohnnutzung, Gastronomie und Gewerbe an diesem Standort aus. Der Vorstoß der No-Limit GmbH, die Nutzungsmöglichkeiten auszuweiten, scheiterte. Dennoch gebe es noch mehrere Interessenten, so Fatih Türk. Einzelheiten will er nicht nennen.

Der Hochseilgarten „Monkeyman“ liegt am Rande des Westparks, die Kletterstationen befinden sich im Timmerlaher Busch. Foto: Jürgen Runo

Diskutiert wurde zwischenzeitlich auch, ob die Stadt Braunschweig in dem Gebäude eine Ökologische Station eröffnen könnte. Rainer Keunecke, Sprecher der Stadt, gibt folgende Auskunft: „Die Stadtverwaltung prüft derzeit verschiedene Optionen. Nach Abschluss wird sie den Ratsgremien einen Vorschlag unterbreiten. Dies soll zeitnah geschehen.“ Weitere Einzelheiten könnten derzeit noch nicht mitgeteilt werden.

Sollte der Klettergarten schließen, müssen die Stationen rückgebaut werden

Ob und wann es am Standort weitergeht, bleibt also spannend. Derzeit jedenfalls beschert der Kletterpark den Betreibern nur Kosten, denn die Pacht an die Niedersächsischen Landesforsten muss weiterhin gezahlt werden. Das werde sie bislang auch, versichert Andreas Baderschneider, Leiter des zuständigen Forstamtes Wolfenbüttel: „Der Pachtvertrag wird erfüllt. Für uns gibt es deshalb keine Veranlassung, etwas zu unternehmen.“

Ob der Kletterpark genutzt werde oder nicht, sei allein Sache des Pächters. Für den Fall, dass der Kletterpark doch aufgegeben werde, gebe es im Vertrag eine Rückbauklausel: Stationen an den Bäumen müssten dann vom Betreiber entfernt werden.

DIE NO-LIMIT GMBH

In den ersten Jahren erlebte die No-Limit GmbH einen Höhenflug: Sie startete 2009 mit dem Kletterpark „Monkeyman“ im Allerpark Wolfsburg. 2014 erwarb die Gesellschaft den Seilgarten am Kennelbad in Braunschweig. 2015 eröffnete sie außerdem den Hochseilgarten „Monkeyman“ im Timmerlaher Busch.

Unumstritten war das Projekt nicht: Umweltverbände hatten den Eingriff in die Natur kritisiert. Dennoch erhielt der Kletterpark im Landschaftsschutzgebiet eine Ausnahmegenehmigung und 46.000 Euro EU-Fördermittel.

Die letzten Jahre lief es für die No-Limit GmbH weniger gut: 2017 setzte Sturm Xavier dem Hochseilgarten im Allerpark zu. Ein Kletter-Großprojekt am Tankumsee in Gifhorn scheiterte nach langwierigen Verhandlungen; eine endgültige Gerichtsentscheidung über den von der No-Limit GmbH geforderten Schadenersatz steht noch aus. 2020 kam Corona.

2018 trennte sich die No-Limit GmbH von dem auf Gruppen ausgerichteten Seilgarten am Kennelbad. Seit Ende 2019 steht das Monkeyman-Gebäude am Madamenweg zum Verkauf.

Weiteres zum Thema:

Ganz ohne Geld- 12 Mal Braunschweig erleben und entdecken

OLG kippt Entscheidung zum Tankumsee-Kletterturm

Im Dickicht des Elefantengras-Labyrinths von Braunschweig

Elterninitiative plant Waldkindergarten in Braunschweig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de