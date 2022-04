Braunschweig. Aufgrund einer Motorrad-Gedenkfahrt ist die A 36 von Wolfenbüttel-Süd bis Braunschweig Innenstadt am Samstag gesperrt. Auch die A 39 ist betroffen.

Von Wolfenbüttel-Süd bis Braunschweig-Innenstadt ist die A 36 am Samstagnachmittag gesperrt. Auch die Ausfahrt Salzgitter-Watenstedt und das Kreuz Braunschweig-Süd werden gesperrt.

Gedenkfahrt A 36 und A 39 rund um Braunschweig am Samstagnachmittag gesperrt

Eine Gedenkfahrt der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrer führt in Braunschweig, Wolfenbüttel und Salzgitter auf der Autobahn 36 und Autobahn 39 am Samstag, 30. April, zu temporären Sperrungen.

Sperrung der A 36 und Ausfahrten der A 39 von 14.15 bis 16.15 Uhr

Laut Pressemitteilung der Autobahn GmbH ist die A 36 in Fahrtrichtung Braunschweig von der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd bis in die Braunschweiger Innenstadt (Kreuz Braunschweig-Süd/Übergang zur B 4) von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr gesperrt. Während der Durchfahrt des Konvois sind im Zuge der A 39 temporär die Ausfahrt Salzgitter-Watenstedt in Richtung Braunschweig und das Kreuz Braunschweig-Süd gesperrt.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aufgrund der Vorbereitungen für die Motorrad-Demofahrt sowie den Verkehrssicherheitstag und die Biker-Party ist der gesamte Parkplatz auf dem Rathausvorplatz in Salzgitter-Lebenstedt seit Mittwoch, 27. April, 18 Uhr, bis Montag, 2. Mai, 12 Uhr, komplett gesperrt. Das teilt die Stadt Salzgitter mit.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de