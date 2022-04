Braunschweig: Fahrer übersieht rote Ampel – Radfahrerin verletzt

Auf der Hildesheimer Straße in Braunschweig ist es am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr in Höhe des Ringgleises zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer eines Autos hatte laut Polizei nicht an einer roten Ampel gehalten, sodass es zu einem Zusammenstoß mit einer kreuzenden Radfahrerin gekommen ist. Diese wurde hierdurch leicht verletzt.

Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf. Insgesamt wird der Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 3000 Euro geschätzt.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:

Einbruchversuch in Braunschweiger Kindertagesstätte im Kanzlerfeld

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in eine Kindertagesstätte im Kanzlerfeld einzudringen. Sie probierten laut Polizei, durch mehrere Fenster in das Innere der Kita zu gelangen. Die Fenster hielten den Einbruchsversuchen stand.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Verfahren wegen des versuchen Einbruchdiebstahls ein.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de