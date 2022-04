Behindertensport: „Special Olympics“ 2023 in Braunschweig?

Braunschweig soll Austragungsort der „Special Olympics Landesspiele 2023“ werden. Dieses Angebot hat Special Olympics Deutschland in Niedersachsen der Stadt gemacht. Die Stadtverwaltung schlägt den Ratsgremien vor, dieses Angebot anzunehmen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Über dieses Angebot freue ich mich sehr“, kommentiert Oberbürgermeister Thorsten Kornblum. „Es ist Ehre und Ansporn zugleich. Mit unserer vielfältigen und modernen Sportstättenstruktur verfügt Braunschweig über die besten Voraussetzungen für die Durchführung der Spiele. Einmal mehr können wir zeigen, dass Braunschweig eine Sportstadt ist, die sich zudem dem Inklusionsgedanken gerade im Sport besonders verpflichtet fühlt.“

Die „Special Olympics Niedersachsen“ dauern drei Tage

Braunschweig hatte sich bereits erfolgreich als Gastgeber-Stadt für die „Special Olympics World Games“ im nächsten Jahr beworben: Im Juni 2023 wird eine Sportler-Delegation mit bis zu 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern für einige Tage zu Gast sein auf ihrem Weg nach Berlin – dort findet die größte internationale Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und Mehrfach-Behinderung statt. Etwa 7000 Sportler aus aller Welt werden erwartet. Braunschweigs Bewerbung als Gastgeber-Stadt hat das Präsidium der Special Olympics Niedersachsen offensichtlich so überzeugt, dass man der Stadt nun auch die Ausrichtung der Landesspiele anbietet.

Die „Special Olympics Niedersachsen“ sollen im Mai 2023 stattfinden, unmittelbar vor den Weltspielen in Berlin. Sie dauern drei Tage, mit Wettbewerben in zehn Sportarten. Mehr als 1000 Menschen mit geistiger Behinderung sollen teilnehmen, auch aus entsprechenden Einrichtungen und Förderschulen aus der Region.

Ausbildung von Übungsleitern für Breitensport/Behindertensport

Wie die Stadtverwaltung weiter erläutert, was Braunschweig nach Lingen die zweite Stadt in Deutschland, die das Thema „Integration durch und im Sport“ im Rahmen des Projektes „BINAS“ gemeinsam mit dem Behindertenbeirat und später mit dem Stadtsportbund Braunschweig aufgegriffen und auch in die Sportentwicklungsplanung integriert hat.“ Für die Umsetzung von Projekten wie die erstmalige Ausbildung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern im Bereich Breitensport/Behindertensport sowie von Inklusionsmanagern in den Sportvereinen in enger Kooperation mit dem deutschen Behindertensportverband wurde die Stadt vom Land Niedersachsen über mehrere Jahre finanziell unterstützt.“

Der Vorschlag wird am 3. Mai im Sportausschuss vorberaten. Die Entscheidung trifft der Verwaltungsausschuss am 17. Mai.

