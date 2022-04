Gastronomie Das Café Kreuzgang in Braunschweig startet in die Sommersaison

Zwei Männer schleppen einen wuchtigen Kühlschrank hinter die Theke. Die Limonade steht schon in Kästen bereit, direkt neben den Heizpilzen. Die Sonnenschirme wurden am Morgen geliefert. Muss nur noch die Kaffeemaschine repariert werden...

Das Café Kreuzgang in der Schützenstraße ist aus dem Winterschlaf erwacht und bereitet sich auf den Saisonstart vor. Am Donnerstag ist es soweit. Was einst als Ein-Sommer-Ausschank gedacht war, hat sich längst in Braunschweigs Gastro-Szene etabliert. Ein Geheimtipp ist der wundervolle Klostergarten mit Rosen, Lavendel, Zitronen- und Feigenbaum im Innenhof nicht mehr – aber immer noch ein zauberhaft ruhiger Ort, um dem Trubel der Stadt für einen Moment zu entfliehen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nico Nehrkorn (rechts) und Antonio Carrozzo stellen Tische und Stühle in den Klostergarten. Am 5. Mai werden die ersten Gäste erwartet. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

„Könntet ihr ein bisschen Kuchen verkaufen und Kaffee ausschenken?“ Mit diesem Satz hatte 2017 alles begonnen, wie sich Daniel Schwerdtfeger erinnert – er ist einer der beiden Männer, die gerade den Kühlschrank aufgestellt haben.

Kuchen von der Konditorei „Süßes Leben“

Es war das Jahr, in dem 500 Jahre Reformation gefeiert wurden, und das Theologische Zentrum hatte eine Ausstellung im Kreuzgang der Brüdernkirche organisiert. Schwerdtfeger ist Geschäftsführer der Sprössling gGmbH, die zur Evangelischen Stiftung Neuerkerode gehört. Ihre Aufgabe: Menschen mit Handicap einen Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen. Das Café ist seitdem ein Gemeinschaftsprojekt der Evangelischen Stiftung Neuerkerode und des Theologischen Zentrums Braunschweig.

„Anfangs war vieles provisorisch. Es war ja auch nur als vorübergehendes Angebot gedacht“, so Schwerdtfeger. Doch das entzückende Café wurde gut angenommen und öffnet seitdem jeden Sommer. „Wir überlegen durchaus, das auszuweiten“, sagt Schwerdtfeger. Wegen des Fachkräftemangels sei das aber nicht so einfach.

Konzerte, Lesungen und weitere Veranstaltungen

Nico Nehrkorn (23) und Antonio Carrozzo (24) von der Stiftung Neuerkerode arbeiten hier nun schon den sechsten Sommer in Folge im Service. Die übrige Zeit des Jahres ist Nehrkorn im „Café Parkblick“ am Marienstift (das im Juni wieder öffnet) im Einsatz, Carrozzo in der Mensa der IGS Volkmarode.

Die beiden, die dem Stammpublikum für ihre fröhliche Art bekannt sind, freuen sich auf die neue Saison. „Die Konzerte und die Hochzeiten machen mir besonders Spaß“, sagt Nico Nehrkorn. Antonio Carrozzo freut sich auf das Wiedersehen mit den Gästen – und auf Mohnkuchen und Sachertorte. Den Kuchen beziehen sie von der Konditorei „Süßes Leben“ am Hagenmarkt. Panini und Suppen bereiten sie frisch zu. Für die Servicekräfte ist es ein anstrengender Job, ständig flitzen sie zwischen Garten und Theke hin und her. „10.000 Schritte habe ich am Arbeitstag gemessen“, sagt Nico Nehrkorn.

Am Donnerstag, 5. Mai, geht es los. Und am Samstag, 7. Mai, findet das erste Konzert statt: Namoli Brennet mit einem Mix aus Folk-Rock- und Akustik-Musik. Beginn ist um 19 Uhr. Weitere Veranstaltungen werden über Facebook und Instagram bekannt gegeben.

DAS CAFÉ KREUZGANG

- Das Café befindet sich neben St.-Ulrici-Brüdern in der Schützenstraße 22a. Eröffnung ist am Donnerstag, 5. Mai. Öffnungszeiten: donnerstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.

- Das Café Kreuzgang ist ein inklusives Projekt des Theologischen Zentrums in Braunschweig und der Mehrwerk gGmbH der Evangelischen Stiftung Neuerkerode.

Weitere Artikel:

Braunschweigerin eröffnete Café mit „Wer wird Millionär?“-Gewinn

La Piazza am Braunschweiger Kohlmarkt- Eis aus dem „Geheimlabor“

„Futter Teresa“ in Braunschweig kocht und rettet Lebensmittel

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de