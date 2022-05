Eintrachts Fußball-Drama daheim im Braunschweiger Löwengarten

Braunschweig. Der erste Matchball zum Aufstieg wird glatt vergeben. Aber einer kommt ja noch – und die Hoffnung lebt in Braunschweig schließlich immer.

Volles Haus beim Fußballgucken: Blick in den Löwengarten am Prinzenpark bei Eintrachts Spiel in Meppen.

Was ist das nun wieder für ein Drama. Da sind wir auf 2:2 zurückgekommen – ausgerechnet in der 67. Minute – und haben einen Mann mehr auf dem Platz, und jetzt fehlt nur noch ein Tor zum Aufstieg, und da wollen wir den Ball zwischen zwei Bieren am liebsten selbst ins Tor tragen, aber dann – tja, da wird’s alles nix mehr.

Zwei Matchbälle zum Wiederaufstieg in die Zweite Liga, hier wird gerade der erste vergeben

Auf und Ab der Gefühle für rund 200 Eintracht-Fußballfreunde am Samstagnachmittag im Löwengarten am Prinzenpark. Greifen wir den mal heraus.

Wir sind alle Eintracht. Und Eintracht ist wie immer. Sie können’s nicht einfach, sie können nur Drama. Zwei Matchbälle zum Wiederaufstieg in die Zweite Liga, hier wird gerade der erste in der Auswärtspartie beim SV Meppen vergeben. Der letzte Schluck im Löwengarten schmeckt heute bitter.

Schon am Morgen hat der Tag für die Reporter im Hauptbahnhof begonnen. 1000 Fans sind auf dem Weg ins Emsland. Die Daheimgebliebenen fiebern der Partie entgegen. Es muss doch klappen. Dann geht’s los am Prinzenpark, bloß wie! Erste Minute, gleich Elfmeter gegen Eintracht – und gleich 0:1. Unfassbar.

Eintrachts 5. C-Junioren, die wir am Prinzenpark treffen, machen’s besser – sie drücken ihren Idolen die Daumen und legen selbst ein 7:1 in der Kreisliga hin. Foto: Henning Noske

Eben noch haben wir Eintrachts 5. C-Junioren in der Kreisliga, die 13- und 14-Jährigen, vor ihrem Spiel gegen Freie Turner IV gleich nebenan verabschiedet. So viele Hoffnungen. Die blau-gelben Nachwuchskicker gewinnen ihr Spiel mit 7:1. Da kann Eintrachts Erste Herren in Meppen heute leider nicht mithalten. Mann, jetzt steht’s nach einer Viertelstunde schon 0:2.

Auch im Löwengarten singen sie: „Werdet zur Legende – Kämpfen bis zum Ende“

„Es ist der Wurm heute drin“, sagt der TV-Ansager. Aber Eintracht wäre nicht Eintracht, wenn sie das nicht noch drehen. 67. Minute! „Deutscher Meister, Deutscher Meister, in den Farben Gelb und Blau ...“, singen sie jetzt vorn im Löwengarten. „1967 – das ist unser BTSV.“ Und dann noch: „Werdet zur Legende – Kämpfen bis zum Ende – für die 2. Liga ...“

Felix (6) lacht schon wieder. Mit Papa Björn Malachinsky geht’s nächste Woche ins Eintracht-Stadion gegen Viktoria Köln. Dann wird alles gut. Foto: Henning Noske

Tja, vertagt. Außer Meppen kommt heute nix mehr. Abgesang. Verloren. „Sie müssen nachsitzen, haben es aber trotzdem noch in der eigenen Hand“, sagt der TV-Ansager. Das Familienfest im Löwengarten – viele Kinder sind dabei – nimmt nicht mehr den erhofften Verlauf.

Felix (6) kommt draußen auf dem Spielplatz bei diesem schönen Wetter schnell auf andere Gedanken. Klar aber schon, dass er mit Papa Björn Malachinsky, der auch bereits die Fassung zurückgewonnen hat, den Aufstieg am nächsten Samstag im Eintracht-Stadion gegen Viktoria Köln klarmachen will. Denn irgendwann wird es wieder heißen: „Danke, Papa, dass du mich damals mitgenommen hast.“

Drama heißt in Braunschweig: Da geht noch was bis zum letzten Spiel, letzte Minute

Abschluss an diesem zerklüfteten Tag gegen 21 Uhr wieder im Hauptbahnhof. Der Entlastungszug der Westfalenbahn kehrt zurück. Begeisterung sieht anders aus, aber die Hoffnung lebt.

Es ist zwar schon spät, aber noch nicht aller Tag Abend. Drama heißt in Braunschweig bekanntlich: Da geht noch was bis zum letzten Spiel, letzte Minute. Einfach, so wie’s heute möglich gewesen wäre – das kriegen sie einfach nicht hin.

