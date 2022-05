Schöne Dinge fürs Herz – heute noch in Braunschweig

Nachdem man sich in den letzten zwei Jahren coronabedingt anderswo nach Muttertags-Geschenken umschauen musste, ist dieses Jahr wieder der Braunschweiger Lokpark eine gute Anlaufstelle. Auf dem siebten „Herzensdinge“-Designmarkt zeigen zahlreiche Aussteller ihre kreativen Produkte.

„Wir legen großen Wert darauf, dass zu uns kleine Labels und kleine Manufakturen kommen. Hier gibt es keine industrielle Massenware“, betont Projektleiterin Lina Deichmann vom Veranstalter „meetCon“.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Idee der Glasstrahlerei stammt aus Dänemark

Neben Schmuck und Kleidung gibt es Dekorationen für Drinnen und Draußen sowie kulinarische Besonderheiten zu entdecken. Bei der „Glasstrahlerei“ aus Querum können individuelle Glasartikel gestaltet werden.

Zusammen mit ihrem Mann Michael hat sich Birte Siems mit diesem Handwerk 2017 selbstständig gemacht. „Wir haben die Idee von der Insel Bornholm in Dänemark mitgebracht“, erinnert sich Siems. Die Kunden können sich in ihrer Werkstatt die selbstgestalteten Aufkleber aussuchen, mit denen sie ihre Glasartikel verzieren möchten. „Wir bearbeiten das Glas dann mit dem Sandstrahler. Dort, wo die Aufkleber waren, bleibt es durchsichtig, an den anderen Stellen wird es matt“, so Siems.

Handgemacht sind auch die Bumerangs von Gabriel Lamey aus Hildesheim. „Wir verwenden mehrschichtig verleimte finnische Birke. Das Material macht die Bumerangs gleichzeitig sehr stabil und flexibel“, erklärt Lamey.

Bumerangs – je mehr Flügel sie haben, desto einfacher ist das Fangen

Sein Vater habe in den 90er Jahren mit dem Bau des Sportgeräts begonnen, das seine Ursprünge bei den Aborigines hat, den indigenen Völkern Australiens. Bumerangs mit zwei oder drei Flügeln hat er im Angebot. „Je mehr Flügel, desto einfacher ist das Fangen. Die Dreiflügler kann man mit der flachen Hand fangen“, so Lamey.

Der Lokpark, der vom Verein Braunschweiger Verkehrsfreunde betrieben wird, verfügt über eine eigene Parkeisenbahn im Mini-Format. Die Dampf- und Elektroloks sind aber groß genug, um Besuchergruppen auf dem rund 800 Meter langen Schienennetz zu transportieren und ihnen eine Auszeit vom Stöbern zu gönnen.

Wer vom Stöbern am Muttertags-Wochenende nicht genug bekommen hat: „Herzensdinge“ für jeden Geschmack gibt es auch im Herbst wieder zu sehen: Am 24. und 25. September erstmals im Stadtpark Braunschweig beim Wirtshaus „Heinrich“.

Heute, Sonntag, 8. Mai, noch bis 17 Uhr.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de