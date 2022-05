Braunschweig. Der Bildermacher Wolf Menzel hat in der Pandemie ein Kunstprojekt mit über Beteiligten umgesetzt. Partner waren die Lebenshilfe und viele mehr.

Kunst und Demokratie Zehn Stelen in Braunschweig als Plädoyer für Menschlichkeit

Mitten in der Corona-Pandemie hat der Braunschweiger Bildermacher Wolf Menzel ein aufwendiges Kunstprojekt umgesetzt. Zusammen mit der Lebenshilfe als Kooperationspartner und neun weiteren Braunschweiger Einrichtungen gestaltete er Kunstwerke, die inzwischen an verschiedenen Orten in der Stadt zu sehen sind. Der Titel: Standpunkte – zehn Stelen für Menschlichkeit.

Das Projekt war Teil des Bundesprogramms „Demokratie Leben“ des Bundesfamilienministeriums. Wie Menzel erläutert, sollten zehn unterschiedliche Einrichtungen je zehn Zeichnungen zum Thema Menschlichkeit entwickeln. Beteiligt waren die Jugendkunstschule Buntich, das Awo-Jugendwerk, die Freiwilligenagentur, die Oswald-Berkhan-Schule, die Musische Akademie, der Universitäts-Sport-Club, die Lebenshilfe mit der Bildungseinrichtung und dem Ludwigsgarten, die Genossenschaft Bauen & Wohnen und die Michaelis-Gemeinde.

Insgesamt waren somit mehr als 100 Menschen beteiligt – darunter Kinder, Auszubildende und Senioren, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, Sportlerinnen und Sportler, Künstlerinnen und Künstler...

Die Künstler Karsten Weyershausen (von links), Dirk Wink-Hartmann, Dagmar Senz und Wolf Menzel unterhalten sich in der Michaeliskirche an der Stele, die von ihnen und weiteren Künstlerinnen und Künstlern aus Braunschweig gestaltet wurde.

Bei der Stelen Präsentation der Stelen kamen viele der Beteiligten zusammen. Inzwischen sind die Stelen bei den einzelnen Einrichtungen und Institutionen zu sehen.

Stelen für Menschlichkeit: Hier eine Zeichnung, die bei der Musische Akademie entstanden ist.

Stelen für Menschlichkeit: Eine Zeichung von Schülerinnen und Schülern der Oswald-Berkhan-Schule.

Stelen für Menschlichkeit: Diese Zeichnung ist von dem Braunschweiger Künstler Dirk Wink-Hartmann.



Stelen für Menschlichkeit: Diese Zeichnung ist bei der Lebenshilfe entstanden.

Stelen für Menschlichkeit: Einer der Beiträge des Universitäts-Sport-Clubs (USC).

Hier waren sie noch alle beisammen, die Stelen für Menschlichkeit. Inzwischen kann man sie bei den beteiligten Einrichtungen betrachten.

Menzel hat die Bilder auf Hartschaumplatten übertragen

Die Einrichtungen organisierten angesichts des Lockdowns ihre Kreativstunden selbstständig, ohne direkte Anleitung, und schickten ihre Zeichnungen und Gemälde dann an Wolf Menzel. Er habe schließlich sämtliche Bilder auf Hartschaumplatten übertragen, ausgeschnitten, den originalen Farben nachempfunden und in die Stelen integriert, berichtet er.

„Im Grundgesetz stehen unsere Grundrechte, sie stellen die Leitlinien unserer demokratischen und offenen Gesellschaft dar“, so Menzel. „Unter diesem Gesichtspunkt habe ich das Projekt entwickelt. Menschlichkeit ist ein sehr großes Thema. Es lohnt sich, es von vielen Seiten zu beleuchten und diese abstrakte Vokabel in etwas Greifbares aufzulösen.“

Alle Beteiligten hätten dazu etwas Wichtiges zu sagen gehabt – oder besser: zu zeichnen. Die zehn Stelen können jetzt bei den jeweiligen Einrichtungen zu den normalen Öffnungszeiten angesehen werden. Mehr Informationen zum Stelenprojekt von Wolf Menzel gibt es unter anderem hier.

