Braunschweig. Bei Kontrollen auf der Autobahn 2 kontrollierte sie am Samstag mehrere Verkehrsteilnehmer. Alle nutzten während der Fahrt ihr Handy.

Bei Kontrollen am Samstag gingen der Autobahnpolizei mehrere Fahrzeugführer ins Netz, die ein Handy am Steuer nutzten.

Polizei Braunschweig Handy am Steuer – Braunschweigs Autobahnpolizei stoppt Autofahrer

Der Autobahnpolizei sind am Samstag bei Kontrollen auf der Autobahn 2 drei LKW- und ein PKW-Fahrer aufgefallen, die während der Fahrt mit dem Handy beschäftigt waren. Laut Mitteilung der Beamten hielten die vier Fahrer ihre Telefone in den Händen und tippten etwas ein. Hierbei waren ihre Blicke nicht mehr auf die Fahrbahn und den Straßenverkehr gerichtet, sondern vor sich auf die Displays ihrer Telefone fixiert.

Die Polizei kontrollierte vier Fahrzeuge und leitete Verfahren gegen die Fahrzeugführer ein. Die LKW-Fahrer im Alter zwischen 46 und 60 Jahren sowie ein 35-jähriger Fahrer des PKW müssen sich nun in einem Verfahren verantworten. Laut bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog ist ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg vorgesehen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten lesen Sie hier:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de