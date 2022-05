Verfolgungsfahrt in Braunschweig: Mit Tempo 130 über rote Ampel

Die Polizei hat am Samstagmorgen einen alkoholisierten Rotlichtsünder bei seiner Tour durch Braunschweig verfolgt.

Eine Verfolgungsfahrt durch Braunschweig hat in der Nacht zu Samstag gegen 3.40 Uhr die Polizei auf Trab gehalten. An der Kreuzung Neustadtring/Celler Straße wartete der Fahrer eines VW Golf auf das grüne Licht der Ampel. Neben ihm befand sich laut Mitteilung eine zivile Streifenbesatzung der Polizei. Als die Ampel auf Grün schaltete, gab der Fahrer des VW Vollgas und beschleunigte seinen Wagen erheblich. An einer folgenden Kreuzung bremste der Fahrer seinen Wagen dann nicht mehr ab, sondern fuhr, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern, über die Rot zeigende Ampel.

Die Beamten folgten dem Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn. Obwohl ihr Tacho etwa Tempo 130 anzeigte, vergrößerte sich der Abstand zu dem VW Golf immer weiter. Kurz vor der Kreuzung Rebenring/Hans-Sommer-Straße bremste der VW schließlich ab, so dass die Polizei den Fahrer kontrollieren konnte.

2,3 Promille – Polizei nimmt Autofahrer Führerschein und Fahrzeugschlüssel ab

Der 46-Jährige stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, seine Atemalkoholkonzentration lag bei über 2,3 Promille. Die Polizei ließ durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen und stellte des Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel sicher. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verfahren wegen des Rotlichtverstoßes und der Geschwindigkeitsüberschreitung.

