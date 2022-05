Hamid Hossain ist neuer Chefarzt am Klinikum Braunschweig

BraunschweigProfessor Dr. med. Hamid Hossain (53) ist neuer Chefarzt des Instituts für Mikrobiologie, Infektiologie, Laboratoriumsmedizin & Krankenhaushygiene am Klinikum Braunschweig. Zuletzt war er Chefarzt für Mikrobiologie und Krankenhaushygieniker am Klinikum Weiden und am Klinikum Amberg in der nördlichen Oberpfalz.

Weiterentwicklung und Profilierung der Labordiagnostik

Hossain begeistert und engagiert sich laut Pressemitteilung der Stadt für eine innovative und zeitgemäße Weiterentwicklung und Profilierung der Labordiagnostik: „Ich möchte die Untersuchungsverfahren in der Mikrobiologie und Laboratoriumsmedizin am Klinikum Braunschweig modernisieren und dabei vor allem mehr Automation einführen. Mit den neuen Vollautomationsstraßen kann eine große Anzahl von Patientenproben künftig standardisierter, schneller und effizienter abgearbeitet werden. Die Qualität und Schnelligkeit kommen vor allem den Patienten zu Gute“, so Hossain. Er hat für zum Ziel, mit seinem Team durch diese Automation Entlastung zu ermöglichen, um neue Bereiche in der Spezialdiagnostik zu bearbeiten. Dabei wolle er vor allem die molekulare Diagnostik erweitern und seine Erfahrung aus der Genomforschung einbringen. Im Hinblick auf die zunehmende Zahl an multiresistenten Keimen und neuen Infektionserregern sollen auch die Beratungen in der Infektiologie und Krankenhaushygiene hinsichtlich der Therapiesteuerung und Prävention ausgebaut werden. Um eine breitere Masse an behandelnden Ärzten zu erreichen, soll die Digitalisierung auch in diesen Disziplinen verstärkt werden.

Studium in Gießen

Hossain studierte Humanmedizin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und verfügt über 28 Jahre Laborerfahrung, 24 Jahre Forschungserfahrung und 14 Jahre Führungserfahrung. Hossain hat an mehr als 80 Publikationen gearbeitet und ist seit 2017 Professor und Studiengangskoordinator für den Bachelorstudiengang Krankenhaushygiene an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen.

