Foto: pxhere / oh

Polizei Braunschweig Trickbetrüger erbeuten in Braunschweig 170.000 Euro

170.000 Euro Bargeld hat eine Frau aus Braunschweig am Donnerstagabend an Trickbetrüger verloren. Einem Polizei-Bericht zufolge fiel das Betrugsopfer auf einen falschen Polizeibeamten herein.

Die 83-Jährige wurde von einem unbekannten Mann angesprochen. Im Treppenhaus gab dieser an, ein Polizeibeamter zu sein. Er erzählte von Einbrüchen in der Nähe und bat die Frau, ihre Wertsachen zu überprüfen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zusammen mit dem falschen Polizisten ging die 83-Jährige in ihre Wohnung. Nachdem sie dem Mann alle Wertgegenstände gezeigt hatte, ging dieser wieder. Nach kurzer Zeit musste sie feststellen, dass ihr 170.000 Euro Bargeld fehlen. Sie informierte die Polizei. Vermutlich hatte sich ein zweiter Täter unbemerkt in die Wohnung geschlichen, als die Braunschweigerin dem falschen Polizisten ihre Wertsachen zeigte.

Das könnte Sie auch interessieren:

Erst vor einigen Wochen waren falsche Polizeibeamte in Braunschweig mit ihrer Masche erfolgreich. Eine 63-Jährige fiel auf sie herein. Den Betrügern war es gelungen, die Frau so sehr unter Druck zu setzen, dass sie den Aufforderungen nachkam und somit mehrere Tausend Euro verlor.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de