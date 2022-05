Braunschweiger Wissenschaftler testen unsichtbare Haltestellen

Braunschweig. Eine Handy-App zeigt an, wo Fahrgäste auch außerhalb der normalen Haltestellen zusteigen könnten.

Nur von einer besonderen Handy-App wird angezeigt, wo man auf dem DLR-Gelände in einen Bus einsteigen könnte. Der Weg dorthin ist markiert.

Auf dem Weg zum ÖPNV der Zukunft haben Wissenschaftler des Braunschweiger Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) einen Meilenstein genommen. Der alte Traum, der Bus holt mich vor der Haustür ab, nähert sich ein weiteres Stück der Realität.

7,9 Millionen Euro Fördergelder flossen. Projektleiter Robert Kaul sagt: „Nein, es ging nicht um Grundlagenforschung. Wir befinden uns bereits in der Prototypen-Phase.“ Was heißt: Die Forschungsergebnisse sind mittlerweile handfest geworden: Wer eine spezielle Handy-App hat, kann sich unsichtbare Haltestellen im Braunschweiger Stadtgebiet anzeigen lassen. Dort könnten autonome Kleinbusse halten und Fahrgäste zusteigen lassen. Auf feste Haltestellen und Fahrpläne ist das DLR-System nicht angewiesen. Es ermöglicht eine bislang unbekannte Flexibilität.

Das Forschungsprojekt nennt sich ViVre. Das steht für: Vernetzung virtualisierter Verkehrsinfrastruktur und automatisierter Fahrfunktionen für nachhaltige Mobilitätslösungen. Und natürlich habe es nicht 7,9 Millionen Euro gekostet, eine bloße App zu entwickeln, sagt Kaul. Das Handy zeige lediglich an, dass künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und virtuelle Realitäten zusammengeführt wurden.

Handy leitet Fahrgast zur Haltestelle

Forschungsfahrzeuge haben mittlerweile auf dem Weg zwischen Flughafen und Braunschweig Hauptbahnhof Flächen identifiziert, wo sich virtuelle Haltestellen befinden könnten. Verkehrsjuristen haben beraten, damit die Straßenverkehrsordnung beachtet wird. „In Feuerwehr-Zufahrten und in zweiter Reihe darf nicht geparkt werden.“ Sind Flächen besetzt, muss der Fahrgast außerdem zu einer anderen unsichtbaren Haltestelle per Handy geleitet werden. Falls zu weit, soll auch auf eine Kleinbus-Anforderung verzichtet werden können. Fahraufträge sollen storniert werden können.

Testpersonen waren bereits unterwegs. Psychologen haben deren Eindrücke ausgewertet, damit die App gefällig funktioniert. Sogar ein Verwaltungssystem wurde bereits entwickelt, um die Verfügbarkeit von autonomen Kleinbussen und auf sie wartende Fahrgäste optimal zu gestalten. Kaul sagt: „Dazu wird international geforscht. Der Vermittlungsdienst Uber sucht ebenfalls nach Lösungen. An unserem Projekt sind auch Volkswagen und die Tochter Moia beteiligt.“

Reiten auf der Grünen Welle

Ein weiterer unsichtbarer Baustein behandelt die Frage, wie man den autonomen Kleinbusse möglichst oft freie Fahrt einräumt. Es geht um die Bevorrechtigung. Quasi eine eingebaute Grüne Welle. Am Braunschweiger Tostmannplatz, ohnehin ein Ort, wo die DLR-Wissenschaftler oft testen, besteht bereits die Möglichkeit, dass sich die Forschungsfahrzeuge Vorfahrt holen, wenn sie die unsichtbare Haltestelle verlassen. Kaul: „Allerdings nur in der Zeit zwischen 9.30 und 14 Uhr. Während der Verkehrsspitzen erfolgen keine Eingriffe.“ Die Idee hinter der Bevorrechtigung: „Die Umsetzung soll möglichst ohne bauliche Eingriffe stattfinden. Busspuren könnten zwar genutzt werden, sollen aber nicht Bedingung sein.“

Das Forschungsprogramm ist jetzt ausgelaufen. Das DLR wird es nicht umsetzen. Die Wirtschaft ist am Zug. Der Projektleiter berichtete, dass im nächsten Jahr ein neues Forschungsprojekt starten soll. „Wir haben nicht ohne Grund eine Strecke vom Flughafen zum Hauptbahnhof Braunschweig ausgesucht. Je stärker man sich den städtischen Zentren nähert, desto stärker steigen auch die Anforderungen an das autonome Fahren.“

Auf der Autobahn sei dies vergleichsweise einfach. „Geht es aber in hoch verdichtete Quartiere hinein, wo in engen Straßen beidseitig geparkt wird, stellen sich weit höhere Anforderungen an das autonome Fahren.“

Schnell wird der Traum von einer unsichtbaren Haltestelle direkt vor der Haustür also nicht Realität.

