In Braunschweig hat ein Besitzer am Mittwoch seinen Hund mutmaßlich über Stunden im aufgeheizten Auto gelassen.

Polizei Braunschweig Mann lässt Hund in Braunschweig in überhitztem Auto zurück

Offenbar über mehrere Stunden hat ein Mann am Mittwoch seinen Hund in einem überhitzten Auto zurückgelassen. Mehrere Passanten waren auf den Hund aufmerksam geworden. Die Außentemperatur lag zu diesem Zeitpunkt bei 27 Grad. Vermutlich hatte der schwarze PKW in diesem Zeitraum in der prallen Sonne gestanden. Lediglich ein Seitenfenster des Fahrzeugs war etwa zwei Zentimeter geöffnet.

Der Hund hing mit der Nase an diesem Spalt und zitterte. Die Beamten informierten den Tierschutz. Zwischenzeitlich konnte die Polizei den Kofferraum des Autos öffnen und den Hund so mit Frischluft und Wasser versorgen. Zusammen mit dem Tierschutz wurde das Tier dann aus dem Auto geholt und versorgt. Der Hund erholte sich wieder. Später am Abend meldete sich der Fahrzeughalter bei der Polizei und erkundigte sich nach seinem Hund. Gegen den Mann wird nun wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz ermittelt.

In Braunschweig gestohlenes Fahrrad taucht in Online-Anzeige auf

Ein 33-jähriger Braunschweiger hat aus ungewöhnlichem Grund eine Polizeiwache in Braunschweig besucht: Er gab an, dass seiner Freundin vor etwa fünf Monaten ein Fahrrad gestohlen wurde. Das Fahrrad stand damals verschlossen im Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses, so die Polizei in ihrem Bericht.

Dieses Fahrrad hatte er jetzt in einer Verkaufsanzeige wiedergefunden. Er war sich absolut sicher, dass es sich um das Fahrrad seiner Freundin handelte, da er es selber gebaut hatte. Mit dem Verkäufer hatte er bereits einen Termin zur Übergabe vereinbart.

Polizei und Hinweisgeber fuhren zum Verkäufer

Zusammen mit dem Braunschweiger fuhren die Beamten nun zum vereinbarten Treffpunkt. Hier wartete der Verkäufer bereits. Der Verkäufer gab an, dass er das Fahrrad von einem Freund erhalten hatte. Bei dem Fahrrad handelte es sich wirklich um das Fahrrad der Freundin des Hinweisgebers. Es wurde an den 33-Jährigen übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Hehlerei.

