Braunschweig. Eine 83-jährige Seniorin ist am Donnerstag das Opfer. Die Polizei Braunschweig registriert zudem 13 versuchte Betrugsfälle.

In Braunschweig ist am Donnerstag eine Seniorin auf einen Trickbetrug reingefallen.

Polizei Braunschweig Trickbetrüger erbeuten in Braunschweig mehrere Tausend Euro

Trickbetrüger haben sich am Donnerstag in Braunschweig als Bankmitarbeiter und Polizeibeamte ausgegeben und mehrere Tausend Euro von einer 83-Jährigen erbeutet. Wie die Polizei schreibt, erhielt die Frau zunächst einen Anruf. Ein vermeintlicher Bankmitarbeiter machte sie darauf aufmerksam, dass in der Bank versehentlich Falschgeld ausgegeben wurde.

Das Falschgeld würde von Polizeibeamten abgeholt werden. Die Braunschweigerin legte daraufhin mehrere Tausend Euro in einen Briefumschlag und übergab diesen an zwei falsche Polizeibeamte, die kurz darauf bei ihr erschienen. Später wurde die Frau misstrauisch und informierte die Polizei.

Polizei: Beamte bitten Bürger niemals um Wertgegenstände oder Geld

Am Donnerstag gab es insgesamt 13 weitere versuchte Taten im Stadtgebiet Braunschweig. Hier gelang es den Tätern jedoch nicht, die Angerufenen zu überzeugen. Hinweis der Beamten: Die Polizei wird Bürgerinnen und Bürger niemals um Wertgegenstände oder Bargeld bitten. Wenn sich diese in einer Situation unsicher sind, mögen sie Nachbarn oder Familienangehörige und umgehend die Polizei informieren.

